El Estado peruano a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), busca administrar los tributos y/o conceptos tributarios y no tributarios generados a partir del cumplimiento de las obligaciones de la persona natural o jurídica. Ante lo expuesto, y con respecto a la emisión de la Guía de Remisión Electrónica (GRE) Remitente y Transportista, el organismo técnico dispuso la suspensión de sanciones a contribuyentes, y por ende una prórroga que brinda facilidades con miras al 2024. Conoce de qué se trata la medida e iniciativa, y porqué razón no se penalizará a quienes todavía no realizaron la gestión.

¿POR QUÉ MOTIVO LA SUNAT ESTABLECIÓ LA SUSPENSIÓN DE SANCIONES DIRIGIDAS A CONTRIBUYENTES QUE NO TRAMITARON A TIEMPO LA GRE?

A través de la Resolución Nº 000042 publicada en el Diario Oficial El Peruano, la SUNAT amplió oficialmente el beneficio de discrecionalidad que había dispuesto también en junio de este año con la finalidad de que los contribuyentes no sean sancionados por falta de uso de la plataforma cuyo objetivo es facilitar la gestión y posterior emisión de la GRE dirigida tanto para transportistas como remitentes.

De acuerdo a lo plasmado y expresado en la normativa, las penalizaciones que podría recibir cada usuario, quedan prorrogadas hasta el 2024 considerando que para cumplir con dicha obligación, van a requerir de un “periodo de adaptación”, y a la vez favorecerá “el control de todos los obligados a emitir dicho documento”.

Cabe resaltar, que además de permitir que el contribuyente pueda adecuarse a sus sistemas de emisión de la GRE, la SUNAT determinó que no se apliquen sanciones de comiso de bienes ni de internamiento temporal de vehículos, por ejemplo, cuando se detecte el incumplimiento de dichas obligaciones, y por el contrario solo expedirán actas preventivas, tal y como figura dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

La iniciativa gubernamental refrendada y adoptada en la Resolución Nº 000042 del 17 de diciembre de 2023, también, busca brindar mayor flexibilidad a las empresas para que logren adaptarse a los sistemas de emisión de la GRE que por cierto figura habilitada desde el 13/07/22, y asimismo fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias exigidas por el Gobierno.

SUNAT: HASTA CUÁNDO SE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA EMISIÓN DE LA GRE TRANSPORTISTA Y REMITENTE EN PERÚ

Oficialmente, la SUNAT había determinado prórroga hasta fines de 2023 considerando los mismos motivos de adecuación, y ahora expresa textualmente mediante la normativa resolutiva que el plazo para tramitar la GRE por traslado de bienes, se amplía hasta mediados del venidero Año Nuevo.

📢 Atención: Contribuyentes que deben emitir Guías de Remisión Electrónicas no serán sancionados por Sunat.



📆 Se brinda plazo adicional, hasta el próximo 30 de junio del 2024, para que puedan adecuar sus sistemas de emisión. pic.twitter.com/2pfRbSbCe5 — SUNAT (@SUNATOficial) December 24, 2023

Con respecto a la fecha exacta, el documento indica que solo hasta el 30 de junio no se sancionará a los transportistas o remitentes que no puedan gestionarlo a tiempo o tengan dificultades para utilizar el servicio habilitado las 24 horas del día.

CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA PARA EMITIR GRE SEGÚN SUNAT

- Emisión de GRE mediante la plataforma del Comprobante de Pago Electrónico (CPE) del Sistema Integrado de Registros Electrónicos utilizando Clave SOL en SUNAT - Operaciones en Línea

- Utiliza un dispositivo móvil o computadora

BENEFICIOS

- El acceso on-line a los documentos electrónicos desde cualquier lugar y disponibilidad 24x7 a través de Internet

- Eliminación de la necesidad de distribuir múltiples copias de un mismo documento que favorece a la conservación de los originales, evitando su desgaste, deterioro o extravío

- Otorgamiento de mayor accesibilidad de los usuarios a toda la información disponible

- Eliminación de los procesos de impresión y gasto de papel

- Eliminación de riesgos legales y mayor seguridad frente a la posibilidad de adulteración o duplicidad de documentos

- Eliminación de riesgos frente a accidentes o catástrofes como un incendio y un terremoto