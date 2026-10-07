La secuela de “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson, ha sido objeto de múltiples cambios en el calendario de lanzamientos de Warner Bros. y DC Studios. Tras reprogramaciones previas, el filme fijó su estreno oficial en cines para el 18 de febrero de 2028. Asimismo, reportes recientes han confirmado una pausa temporal en el rodaje debido a la salida momentánea de su director, Matt Reeves.

La nueva fecha de estreno: “The Batman 2″ llegará en 2028

Inicialmente planeada para llegar a las salas de cine en octubre de 2025, la película sufrió retrasos derivados de las huelgas de guionistas y actores en Hollywood. Posteriormente, la fecha se trasladó a finales de 2026 y 2027 para dar espacio al desarrollo del guion y los trabajos de preproducción.

Warner Bros. confirmó que la cinta se proyectará en formato IMAX a inicios de 2028. Esto le permite a la producción contar con el tiempo suficiente para completar las fases de rodaje y posproducción sin presiones de calendario.

Razones del retraso: Tiempo de escritura y logística de posproducción

El ajuste en el calendario responde principalmente a dos factores clave:

Perfeccionamiento del guion: James Gunn, copresidente de DC Studios, ha reiterado que la prioridad es otorgarle a Matt Reeves el tiempo necesario para pulir la historia sin apresurar los plazos creativos. Posproducción y escala del proyecto: La secuela contempla un diseño de producción complejo —incluyendo secuencias ambientadas en clima invernal— y un trabajo extenso de efectos visuales que requiere varios meses de edición.

¿Por qué Matt Reeves se ha alejado temporalmente de la dirección?

En octubre de 2026, Warner Bros. y DC Studios anunciaron la pausa en la producción de “The Batman: Part II” debido a que Matt Reeves debió apartarse temporalmente por motivos personales y familiares.

Aclaración clave: No se trata de una renuncia definitiva ni de una cancelación del proyecto por diferencias creativas. La pausa es una medida preventiva aceptada por el estudio para permitir que el cineasta atienda sus asuntos personales antes de retomar el rodaje en el set.

El “BatVerse” dentro de la etiqueta DC Elseworlds

A pesar de la reestructuración del Universo DC (DCU) bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, la franquicia de Matt Reeves se mantiene firme como un proyecto independiente bajo el sello DC Elseworlds. Esto garantiza que las historias de este Gotham continuarán de forma paralela, conectando directamente con producciones derivadas como la serie The Penguin y manteniéndose al margen del Batman del DCU (The Brave and the Bold).