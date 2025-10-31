Luego de su salida del canal “Todo Good”, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe apostaron por un nuevo espacio llamado “La Manada”, que se estrenó en TikTok con miles de espectadores conectados. Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio interrumpido cuando la plataforma bloqueó su primera transmisión en pleno desarrollo.

El hecho generó sorpresa entre los seguidores y complicaciones para los conductores, que improvisaron soluciones para no perder la conexión con su público. A continuación, te contamos qué ocurrió.

¿CÓMO FUE EL REGRESO DE LOS CONDUCTORES A LAS TRANSMISIONES DIGITALES?

El debut del programa “La Manada”, el cual se dio a través de la cuenta de TikTok de Laura Spoya, fue completamente improvisado, sin estudio ni equipo técnico, y se realizó con un simple celular. A pesar de las limitaciones, el regreso fue un éxito inmediato: más de 17 mil usuarios se conectaron para escucharlos y preguntar sobre su salida del canal del youtuber José Luis Rodríguez, conocido como “Pelao”.

Entre risas y comentarios espontáneos, Spoya admitió la precariedad del formato: “Estamos trabajando con un trípode, no tenemos ni micrófono”. Sin embargo, el entusiasmo del público demostró el interés por ver nuevamente al trío reunido.

¿POR QUÉ TIKTOK BLOQUEÓ LA PRIMERA TRANSMISIÓN DE “LA MANADA”?

La transmisión se interrumpió sin previo aviso cuando TikTok bloqueó el live, dejando en desconcierto tanto a los presentadores como a su audiencia. Los primeros reportes señalaron que la suspensión habría ocurrido por incumplir ciertas políticas de la plataforma, aunque algunos seguidores insinuaron que pudo deberse a denuncias masivas.

Al darse cuenta del bloqueo, Spoya reaccionó de inmediato. “Gente, han baneado mi cuenta... ¿a dónde vamos a transmitir?”, expresó, mientras su equipo intentaba reconectarse desde otros perfiles.

♬ sonido original - Showpe @showpeoficial_ 🚨 ¡ÚLTIMO MINUTO! BANEAN TIKTOK DE LAURA SPOYA😱 Durante el primer live de “La Manada”, el nuevo podcast de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, ¡la cuenta de **TikTok de Laura Spoya fue baneada en plena transmisión! 🔥📵 😳 La inesperada suspensión tomó por sorpresa a todos los seguidores que estaban conectados, justo cuando el trío estrenaba su nuevo formato tras su salida de “Todo Good”. 💣 ¿Casualidad o alguien quiere silenciar a “La Manada”? 👀 Déjanos tu opinión en los comentarios 💬 📲 #LauraSpoya #LaManada #MarioIrivarren #GerardoPe #Podcast #Farándula #EsoHablaLo #showperformance

¿CÓMO REACCIONARON LAURA SPOYA, MARIO IRIVARREN Y GERARDO PE TRAS EL BLOQUEO?

Después del veto, los tres intentaron retomar el contacto desde la cuenta de Gerardo Pe, pero enfrentaron nuevas fallas técnicas. Aun así, se mostraron agradecidos por el respaldo del público, que inundó las redes con mensajes de apoyo. “De verdad les pido disculpas, gracias por tanto y perdón por tan poco. Esto recién empieza”, dijo Spoya con optimismo.

El grupo también reveló que un seguidor les ofreció un estudio para grabar futuros episodios y que otros creadores de contenido les propusieron colaborar. Gerardo Pe incluso mencionó haber recibido invitaciones para realizar proyectos propios, según informa Infobae.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe y el productor Abneer Robles. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ FINALIZÓ EL PODCAST ‘GOOD TIME’ EN EL CANAL ‘TODO GOOD’?

Antes de lanzar “La Manada”, el grupo conducía el podcast “Good Time” junto a Abneer Robles, bajo la producción del canal “Todo Good”. Sin embargo, decidieron poner fin a su participación tras desacuerdos con el equipo del youtuber “Pelao”.

Según Mario Irivarren, la decisión no tuvo relación con temas económicos ni políticos, sino con diferencias creativas que dificultaron continuar el proyecto. “Así como en las familias, a veces lo mejor es cortar por lo sano”, explicó el ex chico reality al confirmar su salida.

Desde entonces, Spoya, Irivarren y Pe optaron por empezar desde cero, apostando por su independencia con “La Manada”.