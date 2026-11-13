¿Por qué tu perro marca territorio en cada esquina? Adiestrador aclara: “No es dominante” | Foto: Envato
¿Por qué tu perro marca territorio en cada esquina? Adiestrador aclara: “No es dominante” | Foto: Envato
Por Redacción EC

Durante los paseos, algunos perros se detienen para levantar la pata y orinar en postes, árboles, paredes y diferentes espacios de la calle. Aunque esta conducta suele relacionarse con el deseo de dominar el territorio o imponerse frente a otros animales, un especialista explica que detrás de este comportamiento pueden existir motivos distintos. El estrés, el miedo y la inseguridad serían algunos de los factores que llevan a determinadas mascotas a dejar rastros de orina durante sus recorridos.

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