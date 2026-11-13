Durante los paseos, algunos perros se detienen para levantar la pata y orinar en postes, árboles, paredes y diferentes espacios de la calle. Aunque esta conducta suele relacionarse con el deseo de dominar el territorio o imponerse frente a otros animales, un especialista explica que detrás de este comportamiento pueden existir motivos distintos. El estrés, el miedo y la inseguridad serían algunos de los factores que llevan a determinadas mascotas a dejar rastros de orina durante sus recorridos.

Santi Vidal, adiestrador canino de la empresa ‘Más que Guau’, cuestionó esta creencia y explicó que existen diferentes razones por las que un perro puede desarrollar esta costumbre. Su explicación permite comprender por qué es importante identificar las necesidades emocionales de cada animal antes de intentar corregir una conducta. A continuación, te contamos qué significa el marcaje constante, cuáles son sus principales causas y qué aspectos de la educación canina debes considerar.

El marcaje constante no es necesariamente una señal de dominancia

Con 25 años de experiencia, Santi Vidal explicó en un vídeo de Instagram que los perros que orinan repetidamente durante los paseos no necesariamente intentan imponerse sobre otros ejemplares. En muchos casos, esta reacción está relacionada con la inseguridad y el estrés que experimentan al encontrarse con otros animales.

Según el especialista, dejar rastros de orina les permite comunicar que estuvieron en determinado lugar. Así, otros perros pueden reconocer su presencia sin necesidad de encontrarse directamente con ellos.

Esta estrategia también les ayuda a sentirse más tranquilos, pues anticipar la presencia de otros animales reduce la posibilidad de afrontar encuentros inesperados que podrían generarles tensión. Por ello, el marcaje puede ser una respuesta al miedo y no una demostración de superioridad.

Si el origen está relacionado con el miedo o el estrés, la intervención debe enfocarse en mejorar el bienestar emocional del animal. A medida que desarrolla confianza y aprende a desenvolverse con seguridad, puede disminuir su necesidad de marcar constantemente, según informa El Tiempo.

Las hormonas también pueden explicar esta conducta

El adiestrador también distingue otro perfil de perros que marcan constantemente: aquellos que presentan una elevada carga hormonal. En estos casos, la testosterona influye en su comportamiento y los lleva a dejar señales ante la posible presencia de hembras en celo.

Cuando existe una conducta sexual muy intensa, Vidal considera que se puede evaluar la castración para controlarla. No obstante, recomienda consultar previamente con un veterinario para determinar si es una opción adecuada.

La importancia de no humanizar a los perros

El veterinario Alfredo Molina advierte que tratar a las mascotas como bebés y evitarles cualquier experiencia desagradable puede perjudicar su desarrollo. La sobreprotección y la ausencia de normas pueden favorecer dificultades como ansiedad por separación, inseguridad y reacciones agresivas.

Por ello, recomienda:

Establecer reglas claras y mantenerlas de manera constante. Favorecer la autonomía para que aprendan a permanecer solos. Permitirles explorar y relacionarse con otros animales. Atender sus necesidades de actividad física y socialización.

Para Molina, el cariño también implica educarlos y respetar sus necesidades como animales, sin atribuirles expectativas humanas.

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