¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás ahorrando energía cuando apagas tu televisión con el mando a distancia? La respuesta corta es no. Lo que la mayoría de los usuarios desconoce es que, al pulsar el botón rojo del control remoto, el televisor no se apaga por completo, sino que entra en un estado de consumo fantasma o en standby.

Lejos de ser un detalle menor, este pequeño hábito diario representa un goteo constante en tu factura de la luz. Aquí te contaremos con datos científicos y estudios de organizaciones de consumidores, cómo funciona este fenómeno, cuánto dinero se esfuma anualmente y qué puedes hacer para solucionarlo de raíz.

El peligro silencioso del consumo fantasma (standby)

El denominado consumo fantasma (o vampire power, en inglés) hace referencia a la energía que consumen los aparatos eléctricos cuando están enchufados a la corriente, pero aparentemente apagados o en modo de espera.

En el caso específico de las Smart TV, este comportamiento responde a razones tecnológicas prácticas. Para que el televisor pueda encenderse de manera instantánea al pulsar el mando a distancia, el receptor de infrarrojos o la conexión Wi-Fi deben permanecer permanentemente activos y a la escucha. Además, muchos modelos realizan actualizaciones de sistema en segundo plano, sincronizan aplicaciones o mantienen circuitos internos alimentados para la conectividad inalámbrica.

Aunque un vatio aislado parezca insignificante, la acumulación de horas, días y meses transforma este consumo silencioso en una cifra considerable a finales de año.

Qué dicen los datos: Lawrence Berkeley National Laboratory y OCU

Para entender la magnitud real de este problema, es necesario acudir a fuentes técnicas e instituciones especializadas que han medido estos valores en condiciones de laboratorio.

Por un lado, investigaciones del Lawrence Berkeley National Laboratory (dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos) han estudiado de forma exhaustiva el comportamiento energético de los electrodomésticos en modo de espera. Sus análisis demuestran que los dispositivos modernos con funciones conectadas —como las Smart TV con asistentes de voz integrados o paneles OLED de alta gama— pueden consumir entre 2 y 10 vatios exclusivamente en modo standby.

Por otro lado, los estudios de eficiencia energética realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respaldan estas conclusiones en el mercado europeo. La OCU advierte que los televisores actuales se han convertido en los electrodomésticos que mayor consumo fantasma acumulan dentro del hogar promedio, superando incluso a los microondas o las videoconsolas en muchos escenarios.

¿Cuánto dinero pierdes al año por dejar la televisión en espera?

Llevar estos datos al terreno económico permite visualizar el impacto directo en el bolsillo. Pongamos un escenario realista basado en los estudios mencionados:

Consumo medio en standby: Supongamos una Smart TV con un consumo fantasma moderado de 5 vatios por hora.

Supongamos una Smart TV con un consumo fantasma moderado de por hora. Tiempo en standby: Si el televisor permanece apagado con el mando durante 20 horas al día , el cálculo diario asciende a 100 vatios-hora (0,1 kWh).

Si el televisor permanece apagado con el mando durante , el cálculo diario asciende a 100 vatios-hora (0,1 kWh). Cálculo anual: Esto se traduce en aproximadamente 36,5 kWh al año únicamente por mantener el piloto rojo encendido en el salón.

Si multiplicamos ese consumo por el precio medio actual del kilovatio-hora (kWh) en la factura eléctrica, el coste monetario se vuelve evidente. Dependiendo de las tarifas vigentes y de la potencia del modelo específico —existen Smart TV que superan los 8-10 vatios en reposo si tienen funciones avanzadas como encendido rápido por voz activado—, una familia puede llegar a perder entre 15 y 40 dólares al año solo por un aparato.

Si sumamos esta cifra a la de otros dispositivos conectados en la casa (barras de sonido, decodificadores de televisión de pago, routers y consolas), el coste del consumo fantasma puede alcanzar fácilmente el 10% de la factura eléctrica anual de un hogar medio.

Funciones inteligentes que disparan el consumo oculto

No todas las Smart TV consumen lo mismo en reposo. Existen características tecnológicas específicas que incrementan notablemente el gasto energético fantasma:

Conectividad Wi-Fi o Bluetooth permanente: Mantener los adaptadores de red activos para recibir contenido desde el móvil (Chromecast o AirPlay integrado) obliga al chip de red a consumir energía constante. Asistentes de voz siempre activos: Televisores que permiten decir frases como “Hey Google” o “Alexa” sin usar el mando necesitan un micrófono abierto y un procesador dedicado analizando el sonido ambiente de forma ininterrumpida. Funciones de inicio rápido: Muchas marcas configuran de fábrica un modo de arranque ultrarrápido que mantiene gran parte del sistema operativo en la memoria RAM, elevando el consumo fantasma hasta los 12 o 15 vatios.

Cómo evitar el consumo fantasma y reducir tu factura eléctrica

Afortunadamente, combatir el gasto energético de la televisión en modo de espera es sencillo y no requiere grandes sacrificios tecnológicos. Aquí tienes las mejores prácticas recomendadas por expertos en eficiencia:

Utiliza regletas con interruptor: Es la solución más eficaz y económica. Conectar la Smart TV, la consola y la barra de sonido a una regleta con botón de encendido/apagado te permite cortar el suministro eléctrico por completo al irte a dormir o salir de casa.

Es la solución más eficaz y económica. Conectar la Smart TV, la consola y la barra de sonido a una regleta con botón de encendido/apagado te permite cortar el suministro eléctrico por completo al irte a dormir o salir de casa. Desactiva el inicio rápido y asistentes innecesarios: Si no utilizas el comando de voz ambiental ni necesitas que la televisión encienda en menos de un segundo, entra en los ajustes de tu Smart TV y desactiva el “Inicio rápido” o el modo de escucha de los asistentes.

Si no utilizas el comando de voz ambiental ni necesitas que la televisión encienda en menos de un segundo, entra en los ajustes de tu Smart TV y desactiva el “Inicio rápido” o el modo de escucha de los asistentes. Desconecta si vas a estar fuera: Si vas a viajar o pasar varios días fuera de casa, desenchufar físicamente el aparato de la pared te protege también frente a posibles subidas de tensión o tormentas eléctricas.

Adoptar este pequeño cambio en tu rutina diaria no solo aliviará tu economía doméstica a final de año, sino que también contribuirás de forma activa a reducir la huella de energía innecesaria en el planeta.