Resumen

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El cálculo considera la remuneración pagada durante el tiempo en que la persona no cumplió los objetivos, el costo del proceso de reemplazo y el periodo de adaptación del nuevo ingreso. (Foto: Andina)
El cálculo considera la remuneración pagada durante el tiempo en que la persona no cumplió los objetivos, el costo del proceso de reemplazo y el periodo de adaptación del nuevo ingreso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una mala decisión de contratación no solo afecta el desempeño de un equipo, sino que tiene un impacto económico directo en la empresa. De acuerdo con estimaciones del sector, el costo de reemplazar a un colaborador que no funcionó puede alcanzar hasta 1.8 veces su salario anual.

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