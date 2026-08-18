Con el paso de los años, especialmente después de los 70, la relación con los objetos puede adquirir un significado distinto. Aquello que durante décadas estuvo en una casa por razones prácticas comienza a convertirse en un testimonio silencioso de experiencias, afectos y recuerdos. Una fotografía, un mueble o algún objeto familiar puede representar mucho más que su valor material. Por eso, decidir entregarlo a un hijo, nieto o ser querido puede convertirse en un gesto profundamente emocional. Detrás de cada pertenencia puede existir una historia que conecta distintas etapas de una vida.

Esta relación con los objetos ha despertado el interés de la psicología y la sociología, que han estudiado cómo las personas construyen vínculos con sus pertenencias. Los investigadores David J. Ekerdt y Lindsey A. Baker, de la Universidad de Kansas, desarrollaron el concepto de “material convoy” para explicar ese conjunto de objetos que acompaña a una persona durante su existencia. Con el tiempo, esas pertenencias cambian de importancia conforme se transforman las relaciones y circunstancias personales. Algunos objetos permanecen, otros son entregados y unos cuantos adquieren un valor sentimental inesperado. Así, desprenderse de una posesión puede convertirse también en una manera de transmitir parte de la propia historia.

Estas son las razones por las cuales las personas mayores regalan sus cosas para que pasen de generación en generación

Cuando una persona mayor comienza a entregar pertenencias que guardó durante muchos años, el gesto puede tener un significado que va mucho más allá de liberar espacio en casa. Cada objeto puede representar un recuerdo, una etapa o una experiencia que forma parte de su historia personal. Al decidir qué conservar y qué regalar, también puede estar reorganizando su mundo y dando un nuevo sentido a aquello que acumuló durante décadas. La elección de quién recibe cada pertenencia puede ser igualmente importante. En ese proceso, compartir objetos se convierte en una manera de transmitir recuerdos y afectos.

Desde la psicología, esta conducta puede relacionarse con el concepto de generatividad planteado por Erik Erikson. La idea describe la necesidad de aportar a las nuevas generaciones y dejar algo que pueda permanecer después de la propia existencia. Bajo esta mirada, entregar una pertenencia significativa puede representar un acto de continuidad y conexión familiar. No se trata únicamente del objeto, sino de la historia y el significado que lo acompañan. Así, un regalo aparentemente sencillo puede convertirse en una forma de preservar parte de una vida en las generaciones que vienen.

Las investigaciones por parte de los especialistas obtuvieron estos hallazgos en las personas mayores

Un estudio publicado en 2023 en The Gerontologist exploró la manera en que algunos adultos mayores buscan transmitir parte de su historia a las personas que consideran importantes. La investigación se centró en quienes elaboraron un denominado “legado de valores”, compuesto por documentos con experiencias, enseñanzas y creencias personales. Los investigadores encontraron que el propósito principal no estaba relacionado con acumular o transferir bienes materiales. Más bien, existía un deseo de compartir una parte de sí mismos con sus seres queridos. También aparecía la intención de permanecer presentes en la memoria de quienes los acompañaron durante su vida.

Aunque el estudio no analizó directamente el hecho de regalar objetos personales, sus conclusiones permiten comprender por qué una pertenencia puede adquirir un significado especial al ser entregada. Un objeto elegido de manera consciente puede convertirse en un vehículo para transmitir recuerdos, afectos o experiencias. En ese contexto, el valor de la pertenencia no necesariamente está en su precio o utilidad. Lo importante puede ser la historia que representa para quien la entrega y para quien la recibe. Así, un simple objeto puede terminar convirtiéndose en parte de un legado familiar.

¿Resulta sencillo para las personas mayores deshacerse de sus pertenencias? Esto dice los especialistas

Con el paso del tiempo, reducir las pertenencias puede convertirse en una necesidad, aunque desprenderse de ellas no siempre resulta fácil. Muchos objetos permanecen en casa durante años porque están ligados a momentos, personas y etapas que dejaron huella. Por eso, cada decisión sobre qué conservar o dejar atrás puede estar cargada de recuerdos. Lo que para otros podría parecer un objeto común, para su dueño puede representar una parte de su vida. Así, ordenar las pertenencias también puede convertirse en un ejercicio de memoria.

Ante la posibilidad de desecharlos, algunas personas prefieren entregar esos objetos a familiares o seres queridos. Un mueble antiguo, una joya, un libro o una fotografía pueden encontrar un nuevo lugar sin perder el significado que adquirieron con los años. Al pasar de una generación a otra, esas pertenencias mantienen viva parte de la historia familiar. El objeto cambia de manos, pero conserva los recuerdos que lo acompañaron durante décadas. De esta manera, regalar puede convertirse en una forma de preservar la memoria y mantener un vínculo con el pasado.

Cuando una pertenencia de una persona mayor deja de guardarse y empieza a contar una historia detrás

Con el avance de la edad, las prioridades pueden transformarse y llevar a las personas a concentrarse más en aquello que consideran realmente importante. La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen y otros investigadores de Stanford, explica que esta percepción puede fortalecer el interés por los vínculos y experiencias significativas. Bajo esa mirada, algunos objetos adquieren una importancia que trasciende su utilidad. Ya no representan únicamente algo que se desea conservar. También pueden convertirse en símbolos de afectos y recuerdos que merecen permanecer.

En ese proceso, una pertenencia puede cambiar de propósito sin perder el valor emocional que acumuló con los años. En lugar de permanecer guardada, puede comenzar a buscar un nuevo destinatario capaz de comprender su significado. Para una persona mayor, entregar un objeto querido puede representar una forma de mantener vivo un recuerdo. También puede ser una manera de transmitir a otra generación una parte de su historia familiar. Así, aquello que cambia de manos no es solo una pertenencia, sino también una pequeña parte de la memoria de quien la entrega.

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