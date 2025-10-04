Hoy el poder de las redes sociales es tan fuerte que tiene la capacidad de masificar información promovida por diversos grupos poblacionales. Al respecto, la Generación Z viene llamando la atención de medios de prensa, plantándose como fuerza que tanto en Perú como otros países del mundo, llega a hacerse sentir mediante la enérgica protesta contra el gobierno de turno, y decisiones entorno a políticas donde la corrupción es rechazada en todas sus formas.

ASÍ ES LA GENERACIÓN Z QUE PROTESTA Y LA GRAN DIFERENCIA CON LOS MILLENIALS

Hoy el término genera mayor expectativa debido a las manifestaciones que vienen llevándose a cabo en el Centro Histórico de Lima, pero así como los Millenials, quienes conforman la Generación Z, representan a un movimiento que no ha nacido recién o tras la pandemia.

Con respecto a quienes la integran, te contamos que ellos forman parte del grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000 (1995-2000), y como característica principal, evidencian gusto por la tecnología e Internet utilizado para visibilizarse.

Tras las marchas protagonizadas en Centro Histórico de Lima, y que buscan alzar voz de protesta contra la corrupción gubernamental, por ejemplo, hoy la Generación Z se encuentra en el ojo público, y enfrentándose a efectivos policiales durante su trayecto.

A propósito de este joven grupo de personas que se manifiesta incluso a nivel internacional, resulta importante destacar que la principal diferencia existente con quienes componen a los Millenials, es que mientras los últimos destacados, crecieron laboralmente en un ámbito donde la incertidumbre se hizo presente durante la Gran Recesión, los actuales protestantes contra el gobierno de Dina Boluarte, terminan accionando y exigen esa atención o experiencia demandada para laborar en las mejores empresas.

La actualidad marca que con caminatas y pancartas en mano, los jóvenes de la Generación Z vienen haciéndose sentir, y no solo en Perú levantando la voz para el cese de la delincuencia, por ejemplo, sino también países como Paraguay, Nepal, Serbia, entre otros donde se rechaza la desigualdad y el abuso de poder.

ESTO LE RESPONDE LA GENERACIÓN Z A DINA BOLUARTE TRAS DECLARACIONES ENTORNO A MARCHAS

Los últimos días de setiembre 2025 sobre territorio peruano, fueron de gran repercusión para el país, y es que nuevas marchas promovidas por la Generación Z, han terminado llevándose a cabo con caos y represión policial denunciada.

Tras los días de manifestaciones e intensas movilizaciones, Dina Boluarte se refirió a los jóvenes peruanos para decirles que "no se dejen manipular por aquellos que odian la patria“.

En ese sentido, medios como RPP y 24 Horas de Panamericana, han recogido declaraciones emitidas por parte de la Generación Z, y entre las cuales resaltan aquellas que rechazan de manera tajante lo que expresa la propia presidente del país.

“Nadie está siendo manipulado, a nadie nos obligan a salir a las calles”, remarca Natalia como estudiante de medicina y brigadista, manifestando seguidamente que las marchas solamente reflejan el “... descontento de una población tanto de jóvenes como de diferentes sectores”, y no está asociado a intereses políticos.