Cocardo, un peculiar personaje con apariencia de coco, se ha convertido en uno de los protagonistas de una de las historias más comentadas en redes sociales durante los últimos días. Su presencia forma parte de una frutinovela creada con inteligencia artificial que combina helados, frutas y una trama que fue tomando un rumbo inesperado a medida que avanzaban los episodios. La producción, difundida principalmente en TikTok, logró millones de reproducciones y generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a seguir cada capítulo y compartir sus propias teorías. Su popularidad aumentó después de que la cuenta original desapareciera cuando la historia se acercaba a su desenlace. Conoce quién es Cocardo, qué ocurre en la frutinovela y por qué su historia ha causado tanto revuelo en redes sociales.

¿QUIÉN ES COCARDO Y DE QUÉ TRATA LA FRUTINOVELA CREADA CON IA?

Cocardo es un personaje con apariencia de coco que protagoniza una serie publicada en TikTok junto a Lima, su pareja. Ambos tienen un negocio de helados, pero todo cambia cuando Lima queda accidentalmente atrapada dentro de un congelador.

A partir de este hecho, Cocardo descubre una manera de utilizar el cuerpo congelado de su novia para producir helados. La situación se vuelve más extraña cuando otras frutas también quedan encerradas y terminan formando parte del negocio.

La producción presenta además a una piña que representa a un empresario millonario interesado en conseguir grandes cantidades de helado. También aparece una cereza que decide ayudar a Cocardo con el negocio. Mientras tanto, una banana investiga lo ocurrido e intenta descubrir qué pasó con las frutas desaparecidas.

Con el avance de los capítulos, la historia adquiere un tono cada vez más oscuro y presenta situaciones inquietantes. Los personajes y sus conflictos mantienen la atención de los espectadores, quienes siguen el desarrollo de la trama y el destino de las frutas involucradas.

¿POR QUÉ COCARDO SE VOLVIÓ TAN VIRAL EN TIKTOK?

El éxito de la frutinovela alcanzó cifras millonarias. Según informa Milenio, algunos episodios llegaron a superar los 50 millones de reproducciones, mientras que numerosos usuarios comenzaron a publicar sus propias reacciones, comentarios y teorías sobre los acontecimientos de la serie.

La producción también llamó la atención por utilizar personajes generados mediante inteligencia artificial para contar una historia que, pese a su apariencia peculiar, consiguió despertar interés entre una gran cantidad de espectadores. El fenómeno abrió además conversaciones sobre el lugar que podrían ocupar este tipo de producciones dentro del entretenimiento digital.

¿COCARDO MURIÓ? ESTO SE SABE SOBRE EL RUMOR

La incertidumbre aumentó después de que la cuenta original desde la que se difundían los capítulos desapareciera o fuera bloqueada. El hecho ocurrió cuando la historia estaba cerca de llegar a su final y dejó a los seguidores sin nuevas entregas.

Tras ello, comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que Cocardo había muerto, mientras otros internautas optaron por imaginar desenlaces alternativos para la serie. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por el creador. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que el protagonista haya fallecido, por lo que su supuesto destino continúa generando especulaciones entre los seguidores.

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