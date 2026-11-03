Cada 3 de noviembre, la Iglesia católica conmemora el Día de San Martín de Porres, uno de los santos más queridos del Perú y reconocido por su humildad, solidaridad y entrega a los más necesitados. Conocido popularmente como el ‘santo de la escoba’, fue un fraile dominico que destacó por su labor caritativa y los milagros que se le atribuyen. Su historia y legado mantienen viva la devoción de miles de fieles dentro y fuera del país.

San Martín de Porres fue un religioso peruano que perteneció a la orden de los dominicos durante el Virreinato. Su reconocimiento trascendió fronteras debido a los numerosos milagros que se le atribuyeron, convirtiéndose en el primer santo mulato de América. Su vida estuvo marcada por la humildad, la bondad y el servicio a quienes más lo necesitaban.

¿Quién fue San Martín de Porres y cuál es su historia?

San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, durante el Virreinato del Perú. Fue hijo de Juan de Porres, un noble español, y Ana Velásquez, una mujer afrodescendiente de origen panameño. Desde muy joven mostró una profunda vocación religiosa y una especial sensibilidad por ayudar a las personas enfermas y de escasos recursos.

Su vida estuvo marcada por la humildad y el servicio. Ingresó a la orden de los dominicos, donde desempeñó labores de enfermería y cuidado de los más necesitados. Su entrega y devoción hicieron que fuera conocido por su caridad y los milagros que se le atribuyen.

¿Cuáles son los milagros de San Martín de Porres?

A San Martín de Porres se le atribuyen numerosos milagros relacionados con la curación de enfermos, la ayuda a personas necesitadas y hechos considerados extraordinarios por sus devotos. Entre los relatos más conocidos destacan sus supuestas capacidades para sanar a personas desahuciadas, su comunicación con los animales y el don de la bilocación, que le habría permitido estar en dos lugares al mismo tiempo.

¿Por qué se celebra a San Martín de Porres cada 3 de noviembre?

Cada 3 de noviembre, la Iglesia católica recuerda a San Martín de Porres en honor a la fecha de su fallecimiento, ocurrido en 1639, en Lima. Su partida dejó un legado de fe, humildad y servicio a los demás, valores que marcaron su vida religiosa y su dedicación a los enfermos y personas de escasos recursos.

Fue canonizado el 6 de mayo de 1962 por el papa Juan XXIII, convirtiéndose en el primer santo mulato de América. Desde entonces, su festividad reúne a miles de devotos que participan en misas, procesiones y actividades religiosas para rendirle homenaje y agradecer los favores que le atribuyen.