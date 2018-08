¿Por qué no puedo responder mensajes de WhatsApp tocando la pantalla con los dedos mojados? Agarrar el celular saliendo de la ducha o tras lavarte las manos no es buena idea y menos para responder un mensaje de WhatsApp si es que aún no te secas bien

Una gota de agua sobre tu pantalla puede generar una serie de inconvenientes y más cuando uses WhatsApp. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)