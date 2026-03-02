El Ministerio de Energía y Minas del Perú anunció una falta de abastecimiento de GNV en Lima y Callao que podría durar los próximos 15 días. La entidad pública declaró la restricción de la venta del gas natural para vehículos particulares, taxis y carga, priorizando abastecer hogares, comercio y transporte masivo.

La declaración de emergencia, aprobada el domingo 1 de marzo, se dio a través de la Resolución N° 004-2026-MINEM/VMH, la cual indicó todo lo mencionado y estableció la prioridad de trabajos técnicos urgentes para reanudar el servicio en el menor tiempo posible. La medida se anunció debido a un incidente en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ubicada en Cusco.

Consejos para conductores que quieran convertir su automóvil a gas natural vehicular | Foto: Difusión

¿Quiénes podrán acceder a GNV a pesar de la restricción?

De acuerdo a lo establecido por la resolución compartida por el Minem, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos particulares, taxis o vehículos de carga. El documento indica que se da prioridad a consumidores residenciales y comerciales, así como al transporte público masivo de pasajeros que tengan el GNV como único combustible de uso.

¿Qué generó la escasez de GNV?

La escasez y limitación de la venta de GNV se debe a una fuga de gas y llamarada registrada en las instalaciones del Sistema de Transporte por Ductos en el distrito de Megantoni, ubicado en la provincia de La Convención en Cusco.

La fuga fue registrada a las 11 de la mañana del domingo en la estación de válvulas del sistema, específicamente en el CAPE 43. Tras el reporte y anuncio de emergencia, se han puesto en marcha equipos para confirmar la seguridad de las instalaciones tras el incidente y garantizar que el recurso pueda restablecerse cuanto antes sin suponer ningún peligro para trabajadores y consumidores.