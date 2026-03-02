Resumen

¿Cuánto durará la restricción de venta del GNV en Lima y Callao? | Foto: Minem
Por Sol Espino Mayurí

El del Perú anunció una falta de abastecimiento de que podría durar los próximos 15 días. La entidad pública declaró la restricción de la venta del gas natural para vehículos particulares, taxis y carga, priorizando abastecer hogares, comercio y transporte masivo.

La declaración de emergencia, aprobada el domingo 1 de marzo, se dio a través de la Resolución N° 004-2026-MINEM/VMH, la cual indicó todo lo mencionado y estableció la prioridad de trabajos técnicos urgentes para reanudar el servicio en el menor tiempo posible. La medida se anunció debido a un incidente en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ubicada en Cusco.

¿Quiénes podrán acceder a GNV a pesar de la restricción?

De acuerdo a lo establecido por la resolución compartida por el Minem, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos particulares, taxis o vehículos de carga. El documento indica que se da prioridad a consumidores residenciales y comerciales, así como al transporte público masivo de pasajeros que tengan el GNV como único combustible de uso.

¿Qué generó la escasez de GNV?

La escasez y limitación de la venta de GNV se debe a una fuga de gas y llamarada registrada en las instalaciones del Sistema de Transporte por Ductos en el distrito de Megantoni, ubicado en la provincia de La Convención en Cusco.

La fuga fue registrada a las 11 de la mañana del domingo en la estación de válvulas del sistema, específicamente en el CAPE 43. Tras el reporte y anuncio de emergencia, se han puesto en marcha equipos para confirmar la seguridad de las instalaciones tras el incidente y garantizar que el recurso pueda restablecerse cuanto antes sin suponer ningún peligro para trabajadores y consumidores.