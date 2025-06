Ricardo Gareca no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos tras no clasificar a Chile al Mundial 2026. Incluso periodistas e hinchas lo han calificado como el peor director técnico en la historia de la selección sureña, por lo que son hasta el momento 12 años sin participar en la mayor cita mundialista. De esta manera, pensando en el siguiente proceso clasificatorio, el periodista Pedro García deslizó que Agustín Lozano buscaría traer al ‘Tigre’ a la selección peruana por un factor político. A pesar de ello, Óscar Ibáñez seguiría como entrenador interino del equipo hasta el final del proceso actual, por lo que la afición le ha mostrado su apoyo y respaldo como el nuevo DT. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA VOLVERÍA A LA SELECCIÓN PERUANA, SEGÚN PEDRO GARCÍA?

En una nueva edición del programa ‘Vamos al Var’, que se transmite por YouTube, se tocó el tema sobre la virtual eliminación de la selección peruana y la paupérrima campaña que realizó hasta la presente fecha por Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde han pasado tres entrenadores. Por su parte, Pedro García no dudó en intervenir y explicar las razones de una posible llegada de Ricardo Gareca al ‘Equipo de todos’ de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Según el periodista, Agustín Lozano buscaría traer al argentino como una jugada política para cambiar la percepción de los hinchas sobre su persona y en una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, dijo.

El periodista Pedro García deslizó que Agustín Lozano buscaría traer a Ricardo Gareca a la selección peruana por un factor político.

Por su parte, Alan Diez, integrante del espacio digital, se mostró disconforme, argumentando que el argentino no quiere retornar al Perú precisamente por la presencia de Lozano al mando de la FPF. Sin embargo, el comunicado reveló que el extécnico de Chile mostró su intención de firmar con la Bicolor cuando salió Juan Reynoso, pero nunca se concretó debido a que no se contactaron con él. “Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, contó.

Es así que, tras desvincularse del equipo sureño, García consideró favorable el regreso de Gareca a la Blanquirroja para ponerse el buzo de entrenador, además de que recibirá el cariño de la hinchada por sus años de logros con Perú, luego de su salida por la puerta falsa de Chile. “Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sostuvo el comentarista deportivo.