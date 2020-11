Conforme a los criterios de Saber más

Como en todas las Eliminatorias desde Francia 98, hoy Perú está fuera del Mundial. No entiendo tanta alarma. Tiene un punto de doce posibles y de sus once, apenas uno en nivel real, decisivo, influyente: André Carrillo (4 partidos, 3 goles). Esta data, que sería una gran noticia para un equipo al que le sobran tocadores y busca delanteros en Reniec, se diluye puesto en el irregular equipo en el que juega. Ocurrió en el camino a Rusia: Edison Flores fue tan fundamental en el gol como Paolo porque hubo un once -el peruano- que le permitió explotar, marcar, jugar. Solo Brasil -con Neymar-, o Argentina -por Messi-, pueden darse el lujo de esperar un milagro individual, así no den cinco pases seguidos. Hasta donde sé, seguimos siendo Perú.

Ahora que terminó la fecha doble contra Chile y Argentina, hay un problema más grave que la rodilla de Farfán o los límites de Zambrano: ¿qué hacer cuando anulan a Yoshimar Yotún?

La selección peruana subcampeón de América 2019. Fue clave Yotún. (Foto: AFP)

***

Breve memoria de los últimos cinco años: si entendemos que Cueva es el crack de la era Gareca, Yotún es el jugador símbolo. Lo representa como ninguno. Pone en práctica su teoría: el futbolista peruano juega. Cuando por el 2008 el técnico de Perú hablaba de él -lo elogiaba en realidad- daba miedo su nostalgia. “Me gusta como entiende el juego a través de su pie, no es fácil hacerlo”, decía y lo puso en práctica pronto: Yotún como medio de salida. Le fue natural porque había sido 10 en inferiores, y se adaptó a las funciones de medio mixto porque ya en Primera jugo de marcador. Así completa 57 partidos con Gareca. Y es, detrás de Guerrero y Farfán, el peruano vigente con más presencias en la selección (93). Los mejores movimientos de la Eliminatoria que terminó con Perú en Rusia salieron siempre de sus pies: o con salida clara para jugar con Cueva o Flores, o con pase largo para habilitar a Paolo o con esa sociedad de zurdos que jugaban -o era la impresión- con los ojos cerrados: Trauco, Orejas y él.

Más que el equipo de Gareca, podía decirse que Perú jugaba cómo quería Yotún.

***

Agobiado por el chileno Pulgar en Santiago, tapado por De Paul y Paredes en la noche gris ante Argentina, Yoshimar Yotún cargó con un Perú que nunca pudo ser incómodo para sus rivales. Ni por sus figuras, menos por su colectivo. Su posición en el campo lo expone siempre -y ahora más- pues a lo que juega Perú no es a la devolución de patadas, al resto físico de sus titanes o la arenga de tribu: el arma de Perú es elaborar. Y para ello se necesitan once.

De aquí hasta marzo, cuando encaremos el reinicio de la Eliminatoria novenos -y ya sin ranking FIFA que nuble-, dos tareas nos quedan, en estos largos meses en que viviremos arrastrando las consecuencias de la derrota: recuperar el nivel individual del 50% del equipo, y evitar la soledad con que Yoshimar Yotún -o quien vaya a ser Yotún luego- juega, como hasta hoy. Ni solo lo primero o mejor lo segundo: las dos. Es la única fórmula que tenemos. Sea buena o mala, es la enorme responsabilidad del técnico, que ha llegado hasta aquí así.

