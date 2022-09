Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió México el lunes 19 de septiembre, dejando al menos dos muertos, heridos y cuantiosos daños materiales, luego de que la población participara, curiosamente, de un simulacro de sismos, en conmemoración a los fuertes movimientos telúricos de 1985 y 2017. La coincidencia de la fecha en la que suele ocurrir el fenómeno natural no pasó desapercibida por los internautas quienes se preguntan: ¿por qué los 19 de septiembre tiembla la nación del tequila?

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 7.7 Loc 63 km al SUR de COALCOMAN, MICH 19/09/22 13:05:09 Lat 18.22 Lon -103.29 Pf 15 km pic.twitter.com/jgQMf0lo7V — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2022

La misma pregunta se la vienen realizando varios especialistas en el tema, pues es demasiada la coincidencia de que los 19 de septiembre, México haya sido escenario de poderosos terremotos que han dejado solo dolor y desgracia.

Si bien, hoy en día México cuenta con la alerta temprana contra sismos, ayudando así a que el terremoto de este lunes no dejara cifras más drásticas, nadie comprende por qué tiembla el país en esta fecha. ¿Tiene una explicación la ciencia o es pura coincidencia? En esta nota te lo contamos.

¿CIENCIA O COINCIDENCIA?

Según el diario El Tiempo de Colombia, en base a una entrevista que se le realizó a Jhon Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), más allá de una coincidencia o un hecho curioso los tres eventos ocurridos en México un 19 de septiembre no tienen una explicación científica.

“No existe ningún fenómeno natural de origen sísmico o volcánico que se repita. Hay cierta recurrencia en periodos que se llaman de retorno, pero es en lapsos de tiempo, no con fecha”, cuenta a El Tiempo el director del Servicio Geológico Colombiano, quien apunta que tampoco se puede atribuir a ellos una estacionalidad en el año.

“Eso es más curiosidad y coincidencia, pero nada científico. No podemos decir que los 19 de septiembre va a ocurrir siempre un temblor en México. Se ha repetido la fecha, pero no la periodicidad en años. Por ejemplo, el año pasado no pasó el 19 de septiembre”, agrega Jhon Makario Londoño.

Imágenes de edificios caídos por el fuerte terremoto en México. (Fuente: El Universal de México / GDA) / Archivo / El Universal

POR QUÉ TIEMBLA MÉXICO LOS 19 DE SEPTIEMBRE

Si bien no se puede dar una respuesta certera a esta pregunta, sí se puede explicar porqué al igual que en otros países del planeta, hay más movimientos telúricos que en otros. Es importante recordar que México está ubicado en una zona altamente sísmica.

México está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde también están Perú, Colombia y otros varios países, que se conoce como sismogénica porque todo el tiempo está generando sismos.

“La particularidad de México es que ahí hay varias placas tectónicas que se están chocando de una forma un poco más violenta o que se aprietan más unas contra otras. Eso hace que los sismos sean un poco más fuertes”, dijo el representante del SGC.

“No solo la subducción, ese fenómeno en el que está chocando una placa tectónica con otra sino también la cantidad de actividad superficial que tiene debido a muchas fallas geológicas activas, muchas fracturas en el terreno superficial que hacen que también se produzcan este tipo de sismos”, concluye Makario Londoño.

Este es el Cinturón de Fuego del Pacífico. (AFP)

QUÉ SE SABE DEL TERREMOTO EN MÉXICO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este lunes el centro de México, con saldo de dos muertos, justo en el día de los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente en el país. Apenas minutos después de que se realizara un simulacro para recordar las medidas preventivas en caso de un terremoto y conmemorar los sismos de este mismo día en 1985 y 2017, un nuevo movimiento telúrico generó pánico entre los habitantes de la capital y de estados del occidente y centro del país.

Videos sugieren daños en un puente en la zona de Interlomas; una de las uniones de la estructura parece fuera de lugar https://t.co/VwQAcwTk3c pic.twitter.com/ubsuzZYZQZ — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 19, 2022

En el centro de la capital de México, varios edificios fueron desalojados para evaluar los daños que dejó el movimiento, que primero se reportó de magnitud 6,8, pero después el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dejó en 7,4 y, por último, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó en 7,7.

Según el SSN, el movimiento de México se registró alrededor de las 13.05 hora local (18.05 GMT) con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, México.

Desde entonces, se registraron más de 70 réplicas en México hasta las 14.00 horas (19.00 GMT), con la mayor de magnitud de 7,1, reportó la CNPC.