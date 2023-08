Estados Unidos es uno de los países que es visto como el lugar ideal para obtener las oportunidades laborales necesarias para crecer en diferentes ámbitos. Por ese motivo, día a día son miles las personas de distintas nacionalidades las que hacen los trámites correspondientes para obtener la visa hacia dicho país. Sin embargo, esto no siempre resulta como se espera, así lo dejó en claro un video que se volvió viral en TikTok.

TikTok Viral | Una joven revela el momento en que se dio cuenta que le negarían la VISA para Estados Unidos

Una joven venezolana, registrada en TikTok como @nahirelysperalta, contó la triste experiencia que tuvo tras haber pasado por el proceso que le exigieron para que le den la visa para EE. UU. Ella señaló que tenía muchas ilusiones, pues creyó que había cumplido con todo lo que le pidieron.

La extranjera mencionó que, si bien se mostró un poco nerviosa en su entrevista con el cónsul, aseguró que respondió con la verdad y no intentó mentir ante ninguna de las consultas que le hicieron. Lamentablemente para sus intereses, la respuesta fue negativa. “No me creyeron que yo era dueña de mi propia empresa”, inició así su anécdota.

“Yo llevaba una fe inmensa, pero cuando pasé a la zona de la entrevista el agente tenía una cara super amargada”, agregó la venezolana, quien detalló de manera específica cómo fue el cuestionario que le hicieron.

Al preguntarle sobre el motivo de su viaje, la joven dijo lo siguiente: “Yo le dije que negocios y turismo”. La tiktoker también hizo hincapié en que era directora de su propia empresa. “Me dijo ‘¿cómo es posible que siendo tan joven seas directora de una agencia?’”.

La venezolana también relató cómo fue el preciso momento en el que supo que no le darían la visa. “Entonces me miró así como que ‘no te creo’, yo ahí dije ‘listo, aquí fue, no hay manera’”. Por último, el cónsul le planteó que era imposible que ella pudiera hacerse cargo de los gastos del viaje debido a su juventud.

Los usuarios en TikTok le han brindado su apoyo y comprensión a la protagonista de esta historia. Ellos le comentaron que conocen personas que también han atravesado por lo mismo, pero la animaron a seguir adelante. Este video ya cuenta con 289 opiniones, pese a que recién fue publicado hace cinco días.

