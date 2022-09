En el habitual pase de LN+ entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, el conductor de El noticiero de LN+ sorprendió a su colega con un comentario que él no esperaba y que lo dejó atónito. Sucedió cuando hablaban del fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, y la comparación que hizo Feinmann sobre la vida de la monarca con Boca y el descenso de River, fue tan inesperado que el hombre de +Realidad expresó: “No sé si me voy a poder reponer”.

“El tema del día es la muerte de la reina Isabel II, a los 96 años, con 70 años de reinado”, inició el pase Viale, que luego hizo un fugaz sobrevuelo histórico sobre todos los hechos que habían sucedido durante la estadía de la monarca en el trono británico. “Hoy estábamos repasando con los chicos en la radio la lista de cosas que vio, como reina y como ciudadana”, dijo Viale.

¿POR QUÉ UN PRESENTADOR ARGENTINO RELACIONÓ A LA REINA ISABEL CON EL DESCENSO DE RIVER?

El periodista empezó a enumerar una serie de acontecimientos relevantes que pasaron en los últimos 70 años y que tuvieron a Isabel II como testigo: “La Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del Peronismo, Hitler en la ONU, la guerra fría, la revolución cubana, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el mayo francés, el asesinato de Lennon, la guerra de Malvinas, la caída del muro, el nacimiento de internet, la caída de las Torres Gemelas, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania. Impresionante”.

“Te olvidaste de una cosa”, intervino entonces Feinmann.

“¿A ver?”, preguntó ingenuamente Viale, a lo que su colega retrucó: “Nunca vio a Boca en la B”.

Tras la sorpresiva acotación del conductor de El noticiero de LN+, se escucharon risas en el estudio y Viale se levantó de su asiento y quedó atónito. Poco después, mientras el hombre de +Realidad regresaba, ofendido, a su puesto, Feinmann agregó: “Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que pasan. Pero ponelo eso, agregalo”.

“Estás fomentando el odio -dijo en broma Viale, y luego se lamentó: “Te la dejé picando como un b...udo”. “Si vos te autopercibís de esa manera es problema tuyo”, subió la apuesta el conductor de El noticiero de LN+.

“Es de odiador lo que hiciste -añadió Viale- y está bueno para meme, quedó para TikTok. Parece hasta guionado”.

Y finalmente, como para cerrar el tema, el conductor de +Realidad indicó: “Qué bronca que me da. No sé si me voy a poder reponer”. Pero ambos terminaron ese momento del pase con una risa compartida.

Mira aquí “El pase 2022″ y esta polémica conversación