Juan Manuel Vargas, el reconocido exjugador de fútbol que dejó huella en equipos como Universitario de Deportes y Colón de Santa Fe, reveló en una entrevista exclusiva las fascinantes razones que lo llevaron a sentirse como un auténtico “ganster” durante su paso por la competitiva Serie A de Italia. Entérate de todos los detalles que debes conocer en la siguiente nota, a continuación.

POR QUÉ JUAN MANUEL VARGAS SE CREÍA UN “GANSTER”

En una reveladora entrevista con Jesús Alzamora para La Lengua, el exjugador de Universitario de Deportes y Colón de Santa Fe, Juan Manuel Vargas, compartió sus vivencias en Italia durante su carrera futbolística, desvelando cómo la trilogía de “El Padrino”, la icónica saga cinematográfica basada en el libro de Mario Puzo, influyó en su vida y su percepción mientras jugaba en la Serie A de Italia.

Vargas, quien llegó a ser conocido cariñosamente como “El Loco” en el mundo del fútbol, reveló que su conexión con “El Padrino” llegó a tal punto que decidió nombrar a su hijo menor en honor a Vito Corleone, el icónico personaje de la película dirigida por Francis Ford Coppola. “Me vi la saga, me gusta ese tipo de cosas”, compartió Vargas.

Sin embargo, el exjugador también destacó que su inmersión en la cultura de “El Padrino” lo llevó a sentirse como un “gánster” en su vida cotidiana en Italia, aunque con una importante advertencia: la palabra “mafia” era tabú en Sicilia, región donde vivía, y mencionarla podía tener consecuencias indeseadas.

Juan Manuel Vargas explicó que, en Sicilia, donde se desarrolla gran parte de la trama de “El Padrino”, existe una censura implícita cuando se trata de hablar sobre la película o el tema de las mafias, ya que no es bien recibido por los sicilianos. Además, señaló que en ocasiones la persona menos esperada podría ser un líder de un barrio o un ‘capo’. “Una vez toqué el tema porque no sabía, pero el que está allá, que tenía una cara de pánfilo, resultó ser un líder de un barrio. Mejor es estar calladito. Me gustó mucho la cultura de Sicilia”, concluyó Vargas en su fascinante relato sobre su experiencia en Italia y su inmersión en el mundo de “El Padrino”.

QUIÉN ES JUAN MANUEL VARGAS

Juan Manuel Vargas es un exfutbolista peruano ampliamente reconocido en el mundo del fútbol, conocido por su versatilidad en el campo, ya que puede desempeñarse en varias posiciones, incluyendo defensa y mediocampo. Durante su destacada carrera, jugó en clubes de renombre tanto a nivel nacional como internacional, siendo el Club Universitario de Deportes de Perú y la Fiorentina de Italia dos de sus equipos más emblemáticos.

A lo largo de su carrera, Vargas también fue un pilar en la selección nacional de Perú, representando a su país en varias ediciones de la Copa América y las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Su entrega en el campo y su habilidad le valieron el reconocimiento y el cariño de los fanáticos del fútbol en Perú y más allá.

Fuera del campo, Juan Manuel Vargas también ha sido un personaje mediático en Perú, siendo su vida personal y su presencia en los medios motivo de interés y cobertura. A lo largo de su carrera, se ganó una reputación de jugador talentoso y carismático, convirtiéndose en una figura emblemática del fútbol peruano.

¿QUÉ ESTUDIÓ JUAN MANUEL VARGAS TRAS RETIRARSE DEL FÚTBOL?

Luego de poner fin a su carrera como futbolista, el exseleccionado nacional ha buscado las maneras para seguir dentro del ámbito deportivo. Por ello, Juan Manuel Vargas brindó una entrevista a Pedro García para su programa PlayzoneTV que se transmite por YouTube, en la cual dio a conocer que inició sus estudios en Gerencia Deportiva con el objetivo de adentrarse aún más en el balompié.

“Me puse a estudiar Gerencia Deportiva. Estudié eso y de ahí estaba viendo retomar un tema deportivo como entrenador, esas cosas, pero después ya no le volví a meter el punche”, dijo el ‘Loco’ Vargas afirmando que sí terminó su carrera.

¿QUÉ DIJO JUAN MANUEL VARGAS SOBRE VOLVER A LAS CANCHAS DE FÚTBOL?

Desde su última aparición en un equipo profesional en la temporada 2018, donde defendió los colores de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas no ha tenido la oportunidad de mostrar su fútbol. No obstante, su gran pasión por el deporte lo ha llevado a participar en torneos de fútbol 7 y así mantenerse activo.

Y es que, hace poco el “Loco” Vargas decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para revelar que regresará al campo de juego. “Ha llegado el momento de volver a las canchas. Miren mis redes que se viene una buena primicia. Los espero, un fuerte abrazo”, mencionó.

Sin embargo, no se trata del regreso al fútbol del exlateral izquierdo de la selección nacional ni mucho menos a Universitario, sino que ha logrado firmar como embajador de una conocida casa de apuestas, con el cual realizarán diversos contenidos. “Se nos vienen hartas locuras y mucho contenido increíble así que sigan a PlayzonBet que estas eliminatorias van a tener unas promos increíbles”, escribió en sus redes el exjugador de la Fiorentina.