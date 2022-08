Uno de los beneficios sociales más esperados por los chilenos será prontamente entregado a millones de ciudadanos de ese país en situación de vulnerabilidad. Se trata del Bono Invierno de Chile, que busca ser una suerte de alivio económico ante la reciente subida de precios de la canasta básica familiar, un problema que no solo se ha percibido en la nación del sur, sino en toda la región latinoamericana.

En esta nota te explicaremos detalles sobre el Bono Invierno de Chile como hasta cuándo son las inscripciones, cuál es el monto destinado para este subsidio y cuándo se pagará.

HASTA CUÁNDO SE PUEDE POSTULAR AL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es un subsidio al que no se puede postular. Principalmente acceden, según se indican en los canales oficiales del gobierno chileno, todas las personas que ya reciban subsidios como Aporte Familiar Permanente, Subsidio Único Familiar (SUF), Asignación Familiar, Chile Seguridades y Oportunidades, Bono de Invierno (adultos mayores), Subsidio Discapacidad Mental, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Invalidez y Bono al Trabajo de la Mujer; a todos ellos les llegará el pago automáticamente.

Por otro lado, quienes no figuren en esta relación y necesiten el beneficio, podrán presentar un reclamo en la página web de Chile Atiende, por lo que tienen que estar atentos a la publicación de la opción de reclamo del subsidio en la web, una vez esta se encuentre habilitada.

CUÁL ES EL MONTO DEL BONO INVIERNO DE CHILE

Según las bases señaladas en la página web de Chile Atiende, los beneficiarios del Bono Invierno de Chile recibirán 120 mil pesos chilenos como alivio económico a propósito de la alza de precios de la canasta básica.

Es importante recordar que no todos los chilenos recibirán este beneficio social, sino las familias que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad.

CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO INVIERNO DE CHILE

El inicio de los pagos del Bono Invierno de Chile iniciará este viernes 5 de agosto, de manera automática, según explicó la ministra del Trabajo de Chile, Jeannette Jara, a la prensa durante una intervención que realizó en el país.

Es importante recordar que para consultar si serás beneficiado con este subsidio, debes realizar la consulta en el portal de Chile Atiende, donde con el RUT del beneficiario, podrás conocer la fecha y forma de pago de todos los beneficios.

CÓMO SE COBRARÁ EL BONO INVIERNO DE CHILE

La ministra del Trabajo de Chile, Jeannette Jara, explicó que el primer pago del Bono Invierno de Chile del viernes 05 de agosto se realizará de manera automática.

“Habrá dos grupos de personas que van a recibir el bono extraordinario. El primer grupo que es el que recibe beneficios habitualmente y que se trata de los hogares en donde hay cargas familiares que reciben asignación familiar, Subsidio Único Familiar, subsidio a la discapacidad mental, están en el programa Seguridades y Oportunidades o incluso adultos mayores que recibieron el bono invierno del mes pasado”, señaló la titular.

Sobre el segundo grupo que recibirá este subsidio, ellos podrán cobrarlos a partir de la tercera semana de agosto, ya que son personas que no reciben habitualmente beneficios del Estado, pero sí tienen dos condiciones: están dentro del 60% del Registro Social de Hogares y además tienen a una persona a su cuidado (persona menor de 18 años, mayor de 60 años o en situación de discapacidad).

De todas maneras, la fecha exacta de pago se puede consultar en este enlace: Bonoinviernochileapoya.cl

QUE ES EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.