Los conductores que tienen previsto abastecer sus vehículos este viernes 30 de octubre pueden encontrar precios distintos según el distrito y la estación de servicio. Los registros de la plataforma Facilito, administrada por Osinergmin, permiten comparar los valores declarados para gasohol regular, premium, diésel, GLP y GNV. Una revisión previa puede ayudar a reducir el gasto, especialmente para quienes utilizan sus unidades a diario o trabajan en el transporte de pasajeros y mercancías.

¿Cuánto cuesta la gasolina regular y premium en Lima hoy?

El gasohol regular registra precios referenciales de entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón, mientras que el premium se encuentra entre S/ 21,29 y S/ 26,19. La diferencia entre establecimientos puede representar un gasto importante para quienes llenan el tanque con frecuencia. Estos montos corresponden a referencias reportadas por estaciones de servicio y pueden variar durante el día.

En algunos distritos se identificaron alternativas por debajo de esos rangos: Villa El Salvador registró referencias desde S/ 20,09 por galón para el regular y desde S/ 21,39 para el premium. En San Miguel, el premium apareció desde S/ 21,99. Antes de trasladarse, conviene comprobar que el precio siga vigente y que el establecimiento tenga disponible el combustible requerido.

¿Cuál es el precio del diésel en los grifos?

El diésel B5 S-50 UV presenta una variación de entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los valores generales consultados. La diferencia alcanza S/ 4,54 por galón, por lo que una carga de 15 galones puede costar entre S/ 351,75 y S/ 419,85. En ese volumen, elegir una estación con una tarifa menor podría representar una diferencia de hasta S/ 68,10.

Entre las referencias distritales, Carabayllo registró diésel desde S/ 23,29 por galón, mientras que en Comas se reportó desde S/ 24,10 y en el Rímac desde S/ 24,94. Estos valores corresponden a locales específicos y no representan el precio de todos los grifos de cada distrito. Para los conductores de taxis, camionetas, buses y camiones, comparar las tarifas puede tener un efecto considerable en el presupuesto de operación.

¿A cuánto se vende el GLP y el GNV este viernes 30 de octubre?

El GLP vehicular registra referencias aproximadas de S/ 7,15 a S/ 10,95 por galón en Lima, mientras que el GNV se ubica entre S/ 1,50 y S/ 2,35 por metro cúbico. A diferencia de la gasolina y el diésel, estos combustibles se comercializan con unidades distintas: el GLP por galón y el GNV por metro cúbico. Por ello, sus precios no deben compararse directamente sin considerar el rendimiento y las características de cada vehículo.

La disponibilidad también depende de cada estación de servicio. Algunos establecimientos ofrecen gasolina y diésel, mientras que otros cuentan con surtidores de GLP o GNV. Los conductores deben verificar que el grifo comercialice el producto compatible con su vehículo y revisar su condición operativa antes de iniciar el recorrido.

¿Cómo consultar los precios más baratos de combustible en Facilito?

La herramienta oficial de Osinergmin permite ubicar estaciones de servicio y comparar los precios declarados por sus operadores. Para utilizarla, el conductor puede ingresar a Facilito y seleccionar el tipo de combustible, la ubicación y el distrito de interés. El sistema muestra referencias de precios y datos de los establecimientos, lo que facilita identificar opciones cercanas.

¿Por qué cambia el precio de la gasolina, el GLP y el diésel?

El costo final de los combustibles responde a diversos factores, entre ellos las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, los impuestos, los gastos de transporte y distribución y los márgenes comerciales de cada estación. Por esa razón, dos grifos ubicados en una misma zona pueden ofrecer precios diferentes para un producto similar. Además, los montos publicados en las plataformas de consulta son referencias que deben confirmarse al momento de abastecerse.

Recomendación para los conductores: antes de elegir un grifo, compara el precio por galón o metro cúbico, verifica que el establecimiento esté operativo y calcula si el ahorro justifica el desplazamiento. Una tarifa menor no siempre significa un menor gasto total si llegar hasta esa estación implica recorrer una distancia considerable o enfrentar congestión.

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