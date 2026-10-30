Los precios de los combustibles varían entre estaciones de servicio; las referencias publicadas deben verificarse antes de abastecer el vehículo. Foto referencial.. (Foto: USI)
Los precios de los combustibles varían entre estaciones de servicio; las referencias publicadas deben verificarse antes de abastecer el vehículo. Foto referencial.. (Foto: USI)
Por Redacción EC

Los conductores que tienen previsto abastecer sus vehículos este viernes 30 de octubre pueden encontrar precios distintos según el distrito y la estación de servicio. Los registros de la plataforma Facilito, administrada por Osinergmin, permiten comparar los valores declarados para gasohol regular, premium, diésel, GLP y GNV. Una revisión previa puede ayudar a reducir el gasto, especialmente para quienes utilizan sus unidades a diario o trabajan en el transporte de pasajeros y mercancías.

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