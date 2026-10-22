Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 están programados para este jueves 22 de octubre del 2026. Esta edición nos trae algo nuevo: en esta ocasión, el público participará de la gala a través de una votación digital entre cinco nominados: Karol G, Peso Pluma, Prince Royce, Fuerza Regida y Tito Double P. Revisa en las siguientes líneas ¿A qué hora inician los Premios Billboard 2026? Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 inician a las 7:00 p.m. (hora peruana) y la previa o alfombra roja comenzará a las 6:00 p.m. ¿Dónde ver los Premios Billboard 2026? La premiación será emitida a través de la señal de Peacock y Telemundo. ¿Cómo votar y hasta cuándo? Las votaciones para elegir al ganador de la nueva categoría están habilitadas en el sitio web de Telemundo y permanecerán abiertas hasta aproximadamente las 7 p. m. ET de este jueves 22 de octubre.