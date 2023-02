La entrega anual de los Grammy Awards 2023 que premia a las mejores grabaciones, composiciones, y trayectoria musical y memorias, fue la edición número 65 celebrada en Los Angeles. El acto ceremonial sería histórico desde el momento previo en que se anunció la nominación de Viola Davis por su “Finding Me”, y lo fue aún más con su consagratoria victoria que la sitúa en el selecto grupo de artistas que ha logrado oficialmente los premios más importantes de la industria del entretenimiento. Conoce qué hito marcó, en qué consiste su récord alcanzado, y la categoría ganada.

¿QUÉ RÉCORD IMPUSO VIOLA DAVIS EN LOS GRAMMY 2023?

La actriz estadounidense de 57 años que protagonizó “La duda” en 2008, consiguió en 22 años un récord histórico en el mundo del entretenimiento, la actuación y el arte, sobre todo porque sucedió en otra faceta de su carrera artística, y además porque lo logró en su primera nominación a un Grammy.

El domingo 5 de febrero de 2023, The Recording Academy se encargó de premiar a Viola Davis como ganadora en la categoría a Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Narración por su proyecto personal llamado “Finding Me” dejando atrás a “Actúa como si tuvieras algo de sentido” de Jamie Foxx, “¡Todo sobre mí! Mi extraordinaria vida en el mundo del espectáculo” del legendario Mel Brooks, “Aristóteles y Dante Se Sumergen en las Aguas del Mundo” producido por Lin-Manuel Miranda, y “La música es historia” del famoso baterista de The Roots, Questlove.

Con el logro alcanzado, la autora del libro premiado en los Grammy 2023, se convirtió en la tercer mujer negra en obtener un EGOT, y en la número 18 del distinguido listado que, también está compuesta por la icónica figura puertorriqueña, Rita Moreno, y el británico Tim Rice, entre otros.

Viola Davis conquistó el cuarto premio más importante de su carrera que en la unión de las siglas se entiende de la siguiente manera:

- Emy

- Grammy

- Oscar

- Tony

Dicho acrónimo fue popularizado, acuñado e inventado por Philip Michael Thomas en los años 80 para designar y/o catalogar a todos aquellos privilegiados artistas que ganen los 4 premios en algún momento de sus vidas, y a Viola Davis solo le faltaba la G que venía buscando desde hace 6 años.

Cabe destacar, que su narración personal, autobiográfica, y celebrity, que la hizo ganar el EGOT con el Grammy 2023, consta de 304 páginas, es uno de los libros más vendidos del mundo, y fue publicado el 26 de abril de 2022.

¿CUÁNDO VIOLA DAVIS LOGRÓ EL EMMY, EL OSCAR Y EL TONY A LO LARGO DE SUS 57 AÑOS?

A propósito de su récord impuesto en los Grammy 2023, es preciso recordar las fechas y los momentos claves en los cuales Viola Davis alzó las estatuillas y trofeos que le permitieron edificar su EGOT en el siglo XXI.

En el año 2001 empezaría el sueño de la afamada celebridad de Hollywood con el triunfo a Mejor Actriz secundaria en los Premios Tony por su papel de King Hedley II en una obra de teatro.

Catorce años después (2015), Viola Davis ganó un Emmy a Mejor Actriz de Drama por su actuación como “Annalise Keating” en la serie televisiva, “Cómo defender a un asesino”.

Finalmente en el 2017, recibió el prestigioso Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido popularmente como los Oscar, por su trabajo en el film “Fences” como Mejor Actriz de Reparto.