Ya no falta nada para que los amantes del cine vuelvan a emocionarse con una nueva edición de los Premios Oscar . Dicha gala de lujo, que rendirá tributo a la pantalla grande y premiará a lo más destacado de la industria cinematográfica, se realizará este domingo 25 de abril.

Luego de que se dieran a conocer las producciones que pelearán por una estatuilla para el Oscar 2021, Netflix ha pisado fuerte, pues consiguió nada menos que 35 nominaciones. Y, la favorita para ser la gran ganadora de la noche es ‘Mank, la cinta dirigida por David Fincher y protagonizada por el célebre actor Gary Oldman, la cual peleará en diez categorías distintas por ser la mejor.

Premios Oscar 2021: cuáles son los nominados en las principales categorías?





Mejor película

-The Father

-Judas and the Black Messiah

-Mank

-Minari

-Nomadland

-Promising Young Woman

-Sound of Metal

-El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

-Thomas Vinterberg – Another Round

-David Fincher – Mank

-Lee Isaac Chung – Minari

-Chloé Zhao – Nomadland

-Emerald Fennell – Promising Young Woman





Mejor actor

-Riz Ahmed – Sound of Metal

-Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

-Anthony Hopkins – The Father

-Gary Oldman – Mank

-Steven Yeun – Minari





Mejor actriz

-Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

-Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

-Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

-Frances McDormand – Nomadland

-Carey Mulligan – Promising Young Woman





Mejor película animada

-Onward

-Over the Moon

-A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

-Soul

-Wolfwalkers





Mejor película internacional

-Another Round (Dinamarca)

-Better Days (Hong Kong)

-Collective (Rumania)

-The Man Who Sold His Skin (Túnez)

-Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)





