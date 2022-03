Este domingo 27 de marzo, se celebra la ceremonia de los premios Óscar 2022. Y entre los nominados a “Mejor canción original” está “Dos oruguitas” de la película “Encanto”. Esta canción, interpretada por Sebastián Yatra, es parte también del programa de la gala.

Esta canción, que es parte de la premiada película de Disney por “Mejor película animada”, compite con algunas otras cuatro fuertes candidatas: “Be Alive” de “Rey Richard: Una familia ganadora”; “No Time to Die” de “Sin tiempo para morir”; “Down to Joy” de “Belfast” y “Somehow You D’o” de “4 días”.

Este tema interpretado por Yatra es en realidad creación de Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de los musicales de Broadway In the Heights y Hamilton. Es la segunda vez del actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño en los Oscar, en 2017 fue nominado por “How Far I’ll Go”, de “Moana”.

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular “We Don’t Talk About Bruno”, pero se decidió elegir “Dos oruguitas” —en español en todas las versiones del filme— porque representaba mejor el espíritu de la película.

Además de la nominación a mejor canción, “Encanto” se hizo con las candidaturas a mejor filme de animación (donde ya tiene un Oscar) y a mejor banda sonora, para el trabajo de la compositora de origen mexicano Germaine Franco.

“Dos oruguitas” es la canción que enmarca la historia de los dos abuelos del clan Madrigal. El tema de la canción trata sobre una pareja de orugas que representan a dos almas conectadas y enamoradas. Destaca lo emocional de encarar un proyecto en pareja frente a las adversidades que el entorno pueda tener.

Para darle voz a a sus composiciones, Miranda decidió contar con cantantes de Colombia, pues la historia se centra en ese país. Por eso entre los intérpretes podemos encontrar además de Yatra a Carlos Vives, entre otras voces conocidas del país sudamericano.

¿Qué dice Sebastián Yatra sobre “Dos oruguitas”?

“Con ‘Dos oruguitas’ estás cantando y actuando al mismo tiempo porque estás contando la historia de un personaje al que estoy dando voz. Y también tengo la responsabilidad de dar y transmitir realmente mucha emoción a esta escena que va a hacer que la gente se conecte cada vez más con mi país. Así que no era una presión, pero había mucha importancia en este mensaje para mí”, señaló Yatra en una entrevista concedida a finales de noviembre con el medio internacional ET.

“Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película”, afirmó feliz el cantante de títulos como “Traicionera” o “No hay nadie más” a EFE.

“‘Encanto’ está siendo un fenómeno absoluto tanto en lo musical como en lo visual, algo que creo todos soñamos pero nadie se esperaba que llegara a ese punto”, destacó el artista colombiano.

Tras conocer las candidaturas de “Encanto”, mientras se encontraba con su familia en su país, el cantante colgó un video en Instagram en el que se le ve saltando de alegría sobre los muebles acompañado de la expresión: “Colombia, estamos nominados”.

“Salté como un loco, feliz”, reconoció Sebastián Obando (Medellín, 1994), que se ha estrenado como cantante en el cine con “Encanto”.

Con sus cinco candidaturas a los Latin American Music Award, que se celebran el 21 de abril en Las Vegas (EE.UU.), Yatra no oculta su orgullo porque el nombre de su país se escuchara en los anuncios de las nominaciones de los Óscar.

“Ser uno de los primeros colombianos que representa a mi país en los Óscar y uno de los pocos latinos que ha estado nominado, en la premiación más importante, de mayor prestigio porque reúne actuación, música, cultura, es algo muy espectacular”, afirmó.

“Estoy emocionado mas que nervioso”, agregó el intérprete de “Tacones rojos”, incluido en su último disco, “Dharma”, que está promocionando en su primera gira en solitario en Estados Unidos y Canadá.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO