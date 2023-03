En la 95º edición de los Premios Oscar, tanto Netflix como Disney arrasan en nominaciones. Sin embargo, Amazon Prime Video también cuenta con varias de las joyas de este 2023.

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con películas como “Everything Everywhere All at Once”, “Triangle of Sadness” y “Argentina, 1985″. A continuación, te contamos de qué trata cada una de ellas.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

La historia de esta cinta sigue a Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), quien, después de casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan), decide emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Tras llegar a dicho país, abren una lavandería para solventar sus gastos.

Tiempo después, en medio de una auditoría por parte del IRS y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprenderá una aventura en la que intentará salvar al mundo explorando los conocidos ´multiversos´. Aunque, la misión no será sencilla cuando quede atrapada en uno desconocido y no pueda volver a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu).

TRIANGLE OF SADNESS

La película sigue la historia de la pareja de modelos Carl (Harris Dickinson) y Yaya (Charlbi Dean), quienes navegan por el mundo. Un día, son invitados a un crucero de lujo para ricos donde encuentran a distintas personalidades: desde un oligarca ruso hasta un traficante de armas.

La situación parece bajo control hasta que una tormenta catastrófica azota la embarcación y los pasajeros del crucero terminan varados en una isla desierta donde deberán aprender a sobrevivir hasta que alguien llegue a su rescate.

ARGENTINA, 1985

Con un impecable Ricardo Darín como el fiscal Julio Strassera, muy bien acompañado por Peter Lanzani (como su ayudante, Luis Moreno Ocampo), “Argentina, 1985″ incursiona en la oscura etapa del último régimen militar argentino, esta vez mostrando los esfuerzos de la justicia por castigar en un tribunal civil a los responsables de la represión ilegal que se cobró miles de víctimas.

Este filme tendrá que enfrentarse a la gran favorita “Sin novedad en el frente” (Alemania), así como a “Close” (Bélgica), “EO” (Polonia) y “The Quiet Girl” (Irlanda).