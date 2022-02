A vísperas de la ceremonia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, se esconde una gala quizás igual de importante para la industria del cine, los Golden Raspberry Awards. Conocidos coloquialmente como los Premios Razzie , este anti-Oscar ‘celebra’ lo peor de la producción de Hollywood durante el año.

El próximo 26 de marzo, los Razzie premiarán a los peores filmes del año en diversas categorías: Peor película, peor actor, peor actriz, peor actor de reparto, peor actriz de reparto, peor director, peor guion, peor dúo en pantalla y peor remake o secuela.

Nominados de Premios Razzie 2022

Peor película

‘Lady Di: El musical’ (Christopher Ashley)

’Infinite’ (Antoine Fuqua)

’Space Jam: Nuevas leyendas’ (Malcolm D. Lee)

’La mujer en la ventana’ (Joe Wright)





Peor actor

Scott Eastwood por ‘Instinto peligroso’

Roe Hartrampf por ‘Lady Di: El musical’

LeBron James por ‘Space Jam: Nuevas leyendas’

Ben Platt por ‘Querido Evan Hansen’

Mark Wahlberg por ‘Infinite’





Peor actriz

Amy Adams por ‘La mujer en la ventana’

Jeanna de Waal por ‘Lady Di: El musical

’Megan Fox por ‘Midnight in the Switchgrass’

Taryn Manning por ‘Karen’

Ruby Rose por ‘Una noche de venganza’





Peor actriz de reparto

Amy Adams por ‘Querido Evan Hansen’

Sophie Cookson por ‘Infinite’

Erin Davie por ‘Lady Di: El musical

’Judy Kaye por ‘Lady Di: El musical’

Taryn Manning por ‘Every Last One of Them’





Peor actor de reparto

Ben Affleck por ‘El último duelo

’Nick Cannon por ‘Ladrones de élite’

Mel Gibson por ‘Instinto peligroso’

Gareth Keegan por ‘Lady Di: El musical’

Jared Leto por ‘La casa Gucci’





Peor interpretación de Bruce Willis en 2021

Bruce Willis por ‘American Siege’

Bruce Willis por ‘Apex’

Bruce Willis por ‘Cosmic Sin’

Bruce Willis por ‘Deadlock’

Bruce Willis por ‘Fortress’

Bruce Willis por ‘Midnight in the Switchgrass’

Bruce Willis por ‘Sin escapatoria’

Bruce Willis por ‘En tierras peligrosas’





Peor pareja

-Cualquier miembro del tonto elenco y cualquier lamentablemente escrito (o coreografiado) número musical en ‘Lady Di: El musical’

-LeBron James y cualquier personaje animado de Warner (o producto de Time-Warner) que regatee en ‘Space Jam: Nuevas leyendas’

-Jared Leto y su cara de látex de 5 kilos, su ropa friki o su ridículo acento en ‘La casa Gucci’

-Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe como si fuese normal que Platt cante 24 horas al día en ‘Querido Evan Hansen’

-Tom y Jerry en ‘Tom y Jerry’

Peor remake, rip-off o secuela

‘Karen’

’Space Jam: Nuevas leyendas’

‘Tom y Jerry’’Twist’

‘La mujer en la ventana’





Peor director

Christopher Ashley por ‘Lady Di: El musical’

Stephen Chbosky por ‘Querido Evan Hansen’

’Coke’ Daniels por ‘Karen’

Renny Harlin por ‘Ladrones de élite’

Joe Wright por ‘La mujer en la ventana’





Peor guion

‘Lady Di: El musical’

’Karen’

‘Ladrones de élite’

’Twist’'La mujer en la ventana’

