En los últimos días, el nombre de Alexander Lecaros, jugador peruano que actualmente integra el plantel de Botafogo, ha sido vinculado a otros equipos lejos de Brasil. El joven futbolista ha disputado hasta el momento nueve partidos (siete por la Serie A y dos por el torneo carioca) y no ha podido anotar ningún gol con el ‘Fogao’.

El Comercio se contactó con el presidente de Botafogo, Durcesio Mello, quien habló sobre el presente y futuro de Lecaros en el el conjunto carioca.

“No estamos interesados en venderlo. Si aparece una opción podríamos conversar. Me gusta mucho el juego de Alexander Lecaros. El único problema es que es un jugador muy chico (se refiere a su biotipo). Es un jugador veloz, dribleador, como te digo, me gusta mucho. El único problema es que no ha tenido muchas oportunidades en Botafogo”, afirmó Mello.

“No hay nada, Lecaros se va a quedar acá hasta el final de la temporada, quien sabe puede jugar más veces”, sentenció el titular del conjunto de Río de Janeiro.

A sus 21 años, Alexander Lecaros, natural de Cusco, debutó profesionalmente en marzo de 2016 con la camiseta de Real Garcilaso (hoy Cusco FC), club en el que se formó desde las divisiones menores. Llegó a Botafogo como jugador libre en diciembre de 2019 y firmó un contrato por dos años.

