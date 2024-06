En el mes de junio, considerado como el Mes del Orgullo, muchas comunidades LGBTQIA+ del mundo se juntan para celebrar la libertad de ser ellas mismas. La mayoría de festejos tienen lugar el sexto mes de cada año, aunque algunas ciudades celebran en otras temporadas.

¿QUIÉNES CELEBRAN EL MES DEL ORGULLO LGBTQ?

Esta festividad está dirigida a aquellas personas que sientan que su identidad sexual está fuera de lo considerado como común, aunque muchos heterosexuales también se suman a esta fiesta.

En este sentido, los eventos de este mes dan la bienvenida a aliados de fuera de la comunidad LGBT, puesto que busca dar la oportunidad para mostrar apoyo, observar, escuchar y educarse.

¿QUÉ SIGNIFICA LGBTQIA+?

LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ, o incluso LGBTQIA, para incluir otros grupos, como queer, intersexuales y asexuales.

Cabe explicar que “queer” es un término genérico para personas no heterosexuales. Por otro lado, intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas. Por último, asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Según recoge la plataforma de CNN en español, estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

¿POR QUÉ EL PRIDE SE CELEBRA EN JUNIO?

En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Estados Unidos allanó un bar gay llamado “Stonewall Inn”, ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a expulsar a los clientes al exterior. Debido a que muchos se resistieron al arresto, las tensiones aumentarían rápidamente y una creciente multitud de transeúntes pronto arrojaría botellas y monedas a los oficiales.

Debido a este suceso, la comunidad gay de Nueva York, cansada de sufrir acoso por parte de las autoridades norteamericanas, generó disturbios en los vecindarios durante tres días. Este evento se convirtió en un catalizador para impulsar el movimiento por la lucha de los derechos de los homosexuales.

Los miembros de distintas organizaciones y activistas gay se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes.

Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país. Los sucesos de aquel lugar llevaron a que en 2016 fuera designado como monumento nacional. Actualmente, el mencionado bar sigue siendo un popular local nocturno.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE ORGULLO (PRIDE, EN INGLÉS)?

El calificativo se le atribuye a una activista bisexual de Nueva York llamada Brenda Howard, apodada la “Madre del Orgullo”, quien organizó el primer desfile del Orgullo para conmemorar el primer aniversario del levantamiento de Stonewall.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA BANDERA DE ARCOÍRIS?

En 1978, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos, que ejercía como supervisor de la ciudad de San Francisco, encargó al artista y diseñador Gilbert Baker que hiciera una bandera para las próximas celebraciones del Orgullo en la ciudad.

La bandera se inspiró en el arcoíris para reflejar los muchos grupos dentro de la comunidad gay.