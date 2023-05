La cantante peruana, Milagros Soto, conocida popularmente como ‘Princesita Mily’ falleció el último lunes 22 de mayo a los 57 años luego de una dura batalla contra el cáncer.

La terrible noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Cultura a través de sus redes sociales, quienes lamentaron la terrible pérdida de la ex vocalista de la agrupación de cumbia Pintura Roja.

Como se recuerda, hace unas semanas, Alejandro Zárate, fundador de la agrupación de cumbia, dio a conocer que la ‘Princesita Mily’ se encontraba pasando por “una crisis de salud muy dificil” la cual había afectado terriblemente su salud y su economía.

🕊️ Lamentamos informar el fallecimiento de Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, quien formó parte de la agrupación Pintura Roja, uno de los grupos más populares de la cumbia nacional. A sus familiares y amigos, expresamos nuestras sentidas condolencias. pic.twitter.com/EYXb6KVDxA — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) May 22, 2023

¿Dónde son velados los restos de la ‘Princesita Mily’?

Los restos de Milagros Soto, la ‘Princesita Mily’ vienen siendo velados en la sala Nasca, del Ministerio de Cultura.

En este lugar se encuentran sus familiares, amigos y sus fanáticos, los cuales se encuentran darle el último adiós a una de las voces femeninas más importantes de la historia de la cumbia peruana.

Las personas que deseen despedirse de la ‘Princesita Mily’ podrán hacerlo este martes 23 de mayo hasta las 9 de la noche. El ingreso será por la puerta principal, Av. Javier Prado 2465, San Borja.

¿Cuáles son las canciones más populares de la Princesita Mily?

Definitivamente la canción más importante de la Princesita Mily es “El teléfono”, uno de los temas más importantes en el repertorio de ‘Pintura Roja’.

El fundador de “Pintura Roja”, Alejandro Zárate, contó que este tema nació gracias a una experiencia de la propia Milagros Zarate. Según indicó, Mily le contó que un chico se le había acercado en un concierto a pedirle su número de teléfono y ella se le dio “sin mucha importancia”.

“Ahora está que me llama y me llama, pero no le contesto… no sé qué voy hacer... Mejor opté por descolgarlo”, contó Mily.

“Fue suficiente para en ese instante componer algo de la vida real. Me puse en lugar del joven e imaginé lo que le sucedía, se había enamorado de ti”, indicó Zárate.

Asimismo, existe la intérprete es conocida por otros temas como ‘Me enamoré’, ‘La promesa’ y ‘Volveré’, entre otros.