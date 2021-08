Hace una semana, Sony reveló los nuevos títulos que llegarán a PlayStation Plus (PS Plus) para el mes de agosto del presente año y ahora los jugadores suscritos a PS Plus en PS4 y PS5 ya podrán descargar los juegos que ofrece esa compañía, sin costo adicional a la suscripción.

Los juegos gratis del mes de julio fueron ‘A Plague Tale: Innocence’ (PS5), ‘Call Of Duty: Black Ops IV’, WWE 2K Battlegrounds’ y ‘Virtua Fighters 5’, que ya no se encuentran disponibles, de acuerdo a las políticas de las promociones de PlayStation.

Desde este 3 de agosto hasta el próximo 6 se septiembre, los miembros de PS Plus y que tengan activa su suscripción podrán añadir los siguientes juegos a su biblioteca, sin ningún costo adicional a la suscripción mensual.

Juegos gratis de PS Plus para agosto 2021





‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville’ (PS4 y PS5): Un entretenida y variada FPS donde podrán combatir Plantas o Zombies, por la dominación del vecindario, juego desarrollado por PopCap Games.

‘Tennis World Tour 2′: Es un simulador de Tennis, donde podrán disfrutar de emocionantes partidas de singles y dobles con diferentes modos de juego. Asimismo, contarán con personajes significativos de este deporte a nivel mundial.

‘Hunter’s Arena: Legends’ (PS5): Una ‘Battle Royale’ que se enfoca en mecánicas de melee a diferencia de otros. No solo se enfrentarán a otros jugadores, sino que también podrán explorar su mundo derrotando enemigos e incluso jefes en una experiencia totalmente vertical.

‘The Five Covens’ (PS4 y PS5): Este juego estará disponible solo para España, pues es un juego extra por iniciativa de PlayStation Talents. Este juego está lleno de desafíos y puzles donde deben usar el ingenio y las mecánicas donde las físicas tendrán gran relevancia en este mundo mágico.





Precio de la suscripción a PS Plus en 2021

Suscripción PS Plus 1 mes : 6.99 dólares

: 6.99 dólares Suscripción PS Plus 3 meses : 16.99 dólares ($5.67/mes)

: 16.99 dólares ($5.67/mes) Suscripción PS Plus 12 meses: 39.99 dólares ($3.34/mes)

PlayStation Plus Collection

Recuerda que tu suscripción a PS Plus te da acceso a una colección de 20 juegos de PS4.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

