Un nuevo periodo en la historia de PlayStation está por comenzar. Sony presentó la nueva PS5, la consola con la que busca generar grandes cambios en el mundo de los videojuegos. Aquí algunos de los detalles que presentará.

En la presentación oficial, Sony desveló el diseño final que llevará su moderna consola y los videojuegos que llegarán junto a ella. El evento se realizó el pasado jueves 11 de junio, atrasado por la pandemia del coronavirus.

Millones de fanáticos alrededor de mundo esperaban conocer, además del diseño de la PS5, el precio que costará para poder adquirirlo. A pesar de ello, Sony decidió mantener total confidencialidad respecto a este tema.

¿Se conoce el precio?

Hace unos días, usuarios de Internet alegaron haber visto el precio que alcanzará el PS5 en las tiendas chinas. Sin embargo, días después se viralizó una aparente imagen de Amazon Francia en el que se detallaba un precio mucho menor para la PlayStation 5.

Lo cierto es que ambas informaciones son falsas. Por el momento Sony no ha oficializado el precio que costará la PS5, pero las declaraciones de directivos de la compañía e información filtrada nos hace calcular un margen del monto.

¿Cuánto costará la PS5?

La supuesta filtración sobre el precio del PS5 en Amazon Francia señalaba que la fecha de lanzamiento de la consola al mercado sería el próximo 20 de noviembre, y su precio alcanzaría los 499 euros. Sin embargo, el medio TechRadar manifestó que esta información no será real.

Recordemos que, desde hace varios años, el rubro de los videojuegos no suele alterar mucho sus precios basándose en la inflación. Por ello, los juegos nuevos pueden incluso hoy ser encontrados hoy a US$ 60 alrededor del mundo.

Tomando esa información como referencia, la consola de PlayStation tenía un precio de US$ 400 en el 2013, por lo que una versión moderna podría llegar a costar US$ 450. En ese sentido, podríamos hablar de un margen real de entre US$ 400 y US$ 450.

Siguiendo con las especulaciones que vienen rondando en internet, hace unos días apareció información en la web PlayAsia donde se afirmaba que la PS5 tendría un precio de US$ 699. Además, la fecha de llegada de la consola sería en diciembre del 2020.

¿Qué dice Sony?

Hasta el momento, Sony no se ha referido sobre el precio final que costará la PlayStation 5 en distintos mercados de mundo. Por ello, millones de gamers alrededor de mundo no han podido reservar su PS5 para ser los primeros en probarla.

