Tanto Nasser Al-Khelaifi como Mauricio Pochettino podrían ser sancionados por la UEFA por sus reacciones negativas tras el partido que enfrentó al Real Madrid y Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu.

El presidente del club parisino sería castigado por su antideportivo comportamiento en el palco y en la antesala de vestuarios, especialmente en todo lo relacionado contra el árbitro.

A través de un delegado, el máximo organismo del fútbol europeo ha solicitado al Real Madrid el vídeo en el que se ve como Al-Khelaifi entra con malas intenciones en el vestuario del árbitro, gritando e incluso forzando la puerta para que no pueda ser cerrada.

Además, el presidente también habría amenazado a un empleado del Real Madrid que estaba grabando todo lo sucedido. Este incidente tampoco va a pasar por alto en el definitivo informe que elabore el delegado del partido.

Si bien el incidente en el partido de ida no le gustó nada a la UEFA, refiriéndonos a la cuestionable actuación del director deportivo Leonardo en el cuarto de los árbitros con Al-Khelaifi como testigo, lo sucedido ayer en el Bernabéu traspasó los límites.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ha puesto como ejemplo en diferentes ocasiones al presidente del PSG por su comportamiento y por lo que puede aportar al mundo del fútbol, lo cual está muy lejos de lo esperado dado a su comportamiento en las últimas semanas.

La sanción que podría recibir lo alejaría de los palcos durante bastantes partidos, pero es una duda que se resolverá apenas la UEFA recopile toda la información de lo sucedido, por lo cual demorará algunas semanas.

Pochettino contra el árbitro y el videoarbitraje

Por otro lado, Mauricio Pochettino puede ser castigado por sus declaraciones al término del encuentro entre Real Madrid y PSG, atacando las decisiones de los colegiados y el incorrecto uso del VAR.

“El primer gol del Real Madrid cambió el partido. Me pregunto qué hace el VAR, porque hay falta. Es una pena, cuando ves la acción, es falta. Es una vergüenza el VAR cuando vemos la acción del primer gol. Es imposible no hablar de este grosero error por parte de los árbitros. No puede ocurrir esto en 2022″, señaló Pochettino, soltando argumentos que lo llevarían a ser sancionado.

Claramente para la UEFA no termina todo el evento en el momento en el que pita el colegiado el final del partido. Todo lo que sucede en las horas posteriores y se refleja en medios de comunicación o redes sociales, son susceptibles de ser motivo de sanción.

Paris Saint-Germain ya es un viejo conocido de estas situaciones, como la vez en que Neymar Jr. fue sancionado por sus declaraciones en redes sociales sobre un encuentro en el que ni jugó.

