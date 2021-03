Este miércoles (3p.m.), por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions Legaue , PSG buscará darle la estocada final al Barcelona para asegurar su pase a la siguiente fase del torneo continental. Luego del 4-1 propinado a los culés en el Camp Nou, todo parece estar sentenciado a favor de los parisinos. Sin embargo, para lograrlo, no contarán con Neymar .

El brasileño no figura en la convocatoria del equipo de la capital francesa. El regreso de ‘Ney’, lesionado el pasado 10 de febrero, parecía probable para el decisivo duelo, pero el club ha preferido finalmente no arriesgar. Además, hay confianza en que no es necesario hacerlo, debido al abultado resultado que consiguieron en el encuentro de ida.

¿Cómo se produjo la lesión de Neymar?

Neymar sufrió una lesión en el aductor izquierdo en el duelo de Copa contra el modesto Caen y el club fijó en un mes su periodo de recuperación, lo que situaba la vuelta de los octavos al límite de la misma.

Es más, el último domingo, el ex Santos entrenó con normalidad junto a sus compañeros, lo que hacía prever que estaría a disposición del entrenador, Mauricio Pochettino, para el choque contra los azulgranas. Finalmente, este desenlace no ocurrirá.

Desde que arribó a París, Neymar ha sufrido 10 lesiones considerables, las cuales lo han llevado a perderse casi un tercio de los partidos en los que habría podido participar. Muchos de estos choques, inclusive, fueron de suma trascendencia en la Champions.

