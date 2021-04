Este miércoles se juega la otra semifinal de ida de la Champions League . En el Parque de los Príncipes, PSG recibirá al Manchester City en lo que promete ser un verdadero partidazo que mantendrá expectante a los amantes del fútbol mundial. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas este esperado duelo.

¿Por dónde ver el PSG vs. Manchester City?

El partido será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de las señales de ESPN, ESPN 2 y Movistar para España. El Comercio te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

De los cuatro clubes que clasificaron a las semifinales de la Champions en 2021, el cuadro parisino es el único que repite con respecto a la temporada pasada. Este año, el conjunto francés buscará sacarse el clavo y de una vez por todas levantar la tan ansiada ‘orejona’.

Asimismo, Mauricio Pochettino, técnico del PSG, se refirió a Pep Guardiola, entrenador del cuadro inglés. “El de mañana no será un duelo entre él y yo, si no entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también”.

PSG vs. City: horarios y canales

España: 21:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT / 15:00 horas ET

