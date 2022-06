El director técnico de España, Luis Enrique, aseguró el pasado sábado en conferencia de prensa previo a un partido por la Nations League, que ve a la Selección Argentina de Lionel Scaloni como favorita para ganar el Mundial de Qatar 2022.

“Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto”, dijo el entrenador sobre los dos finalistas de la Copa América 2021.

Por otro lado, Luis Enrique comentó sobre el momento de su equipo y cuestionó algunas críticas: “Si alguien quiere que arrasemos en cada partido, es que no sabe lo que es el fútbol moderno. Miren a Francia, por ejemplo, campeona del mundo y de la Nations. No hay nadie que gane fácil, si quieren que seamos diferentes, lo siento pero no lo somos”.

Finalmente, concluyó señalando que España es una gran selección que pelea cada partido y que lamenta que algunos busquen generar dudas alrededor del equipo.

Actualmente, el equipo de Luis Enrique se ubica en el segundo lugar de su grupo en la Nations League con 5 unidades, siendo superado por Portugal que cuenta con 7 puntos.

Con respecto al Mundial de Qatar 2022, España se ubica en el Grupo E junto a Alemania, Japón y el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Si avanza en su zona jugará contra el primero o segundo del grupo que integran Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá.

Fuente: TyC Sports