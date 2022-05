Todo va quedando listo para desarrollarse las Elecciones presidenciales 2022 en Colombia este domingo 29 de mayo. Sin embargo, Gustavo Petro jugó con la posibilidad de que haya una suspensión de los comicios, a lo que Iván Duque no tardó en responder desde Suiza. ¿Qué dijo el actual mandatario sobre esta tentativa planteada por el candidato del Pacto Histórico? Aquí los detalles.

Según lo recogido por El Tiempo, Petro se dirigió a la población en su última visita a Barranquilla, donde tocó el tema de los comicios que se llevarán a cabo este fin de semana: “Tienen pensado darle un golpe a las elecciones del 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones”, explicó. A esto, el aún Presidente de Colombia habló al respecto.

“Aquí a nadie se le puede ocurrir que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez”, comentó Iván Duque desde Davos, en Suiza.

De este modo, el mandatario aseguró que los comicios de este domingo se realizarán de manera normal y como estaba planteado. “Colombia tiene una de las democracias más antiguas de Latino América”, agregó Duque. “Aquí tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien”, concluyó.

"Las elecciones presidenciales en Colombia y en el exterior no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas", aseguró el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, tras declarar la apertura de urnas en el exterior.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia#TuVotoImporta pic.twitter.com/NfTnG16ECC — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 22, 2022

A él se suma el representante de Registraduría Nacional, Alexander Vega, quien también aclaró que “las elecciones presidenciales en Colombia y en el exterior no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas”. A su vez, el ministro del Interior, Daniel Palacios, pidió que “no haya desinformación […] Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”, acotó.