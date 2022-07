¿Qué dijo Prosperidad Social sobre el tercer pago de Colombia Mayor?

El planeamiento liderado por Prosperidad Social tiene como objetivo a ayudar a 1.650.000 colombianos, a través del programa de Protección Social al Adulto Mayor para aquellos ancianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. De tal forma que a partir del 1 al 15 de julio se entregó 80 mil pesos que podrían cobrar en en los puntos SuRed y sus aliados.

Sin embargo, la mayoría de ancianos, ya sea por alguna condición de enfermedad o edad, no se encuentran en la capacidad de cobrar el bono por lo que se le delega la obligación a un tercero. “Para aquellos beneficiarios del programa Colombia Mayor que se encuentren en estado crítico de salud y no puedan desplazarse al punto de pago, podrán solicitar un aval a terceros mediante formato emitido por Prosperidad Social, en la cual exponga el consentimiento para la entrega de la transferencia” comunicó Prosperidad Social.

¿PUEDEN RECLAMAR TERCEROS EL BONO COLOMBIA MAYOR?

A través de un comunicado, Prosperidad Social, desmintió los rumores que sugerían que ya no se podría reclamar ese dinero a través de terceros. La institución aclaró que esto no es cierto. Todo lo contrario se busca dar opciones para que no sean perjudicados.

“Las medidas transitorias establecidas en su momento por el Ministerio de Trabajo a través de la Circular No. 025 de 2020 finalizaron a partir del 30 de junio, conforme con la resolución No. 666 de 2022 del Ministerio de Salud, Prosperidad Social se encuentra evaluando nuevos mecanismos para garantizar que los adultos mayores del programa Colombia Mayor continúen recibiendo su pago de manera oportuna y eficiente”, anunciaron.

¿DEBERÁ HACER EL TERCERO UNA CARTA PODER PARA COBRAR EL BONO COLOMBIA MAYOR?

Sí, para los ancianos que son beneficiarios tendrán que hacer el proceso para que un tercero pueda cobrar por ellos, el cual tendrán que autenticar de por medio de un juez o notario. Caso contrario, el ciudadano no contara con lo anterior, tendría que remitírselo a la alcaldía en la cual se indicará el proceso.

Luego, las autoridades ingresarán a verificar que los beneficiarios estén registrados en el listado de pagos, el cual genera y distribuye Prosperidad Social, si se cumple con los requisitos la persona delegada se podrá dirigir ante el operador de pago, puntos SuRed y aliados; allí tendrán que presentar:

- Cédula de ciudadanía original y la del beneficiario inscrito en el programa.

- Fotocopia del documento de identidad del beneficiario.

- Entregar el poder, o autorización original. Es importante que el documento tenga una vigencia no mayor a 30 días, los cuales se cuentan a partir de la fecha de autenticación o firma.