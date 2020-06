La pandemia de coronavirus mantiene al mundo en alerta desde hace varios meses. A lo largo de este tiempo, hemos sido testigos de cómo la enfermedad ha afectado a millones de personas en todo el planeta y a algunos animales. Ante todos los cuidados que estamos teniendo en casa para evitar la propagación del COVID-19, salta la duda de si esta podría afectar a los perros y otras mascotas.

Durante los últimos dos meses, cada hogar ha ido implementando sus propios “protocolos anticoronavirus”. Los cuidados en casa se han extremado: todo el que regresa a su domicilio se asea (algunos incluso se bañan y lavan su ropa) y si se trae objetos de fuera, estos se limpian con extremo cuidado.

Pero en el proceso, nos hemos olvidado de los animales. Se sabe que desde que empezó la pandemia del nuevo coronavirus, algunos perros en China, un gato en Bélgica y una tigresa en Estados Unidos se contagiaron de COVID-19. Es decir, estos animales contrajeron el virus de un humano infectado. En el caso de la tigresa, esta luego lo contagió a sus compañeros jaula en el zoológico del Bronx (Nueva York).

¿Los perros pueden ser contagiados con el nuevo coronavirus?

Los casos en animales han ido aumentando y con ellos los estudios al respecto. Inicialmente se creía que el COVID-19 no podía trasmitirse de humanos a animales, pero los hechos desmintieron esta hipótesis. Así lo comprobó Malik Peiris, virólogo de la Universidad de Hong Kong, que dirigió un estudio sobre los primeros perros que fueron reportados con coronavirus.

Los investigadores determinaron que los canes fueron contagiados por sus dueños. Esto se determinó mediante un análisis de las secuencias genéticas virales de los perros, las cuales determinaron que eran idénticas a las de las personas infectadas.

El estudio, que fue publicado en la revista científica Nature, no mostró evidencia que los perros con coronavirus puedan contagiar a otros perros. Tampoco se comprobó que hubiera un recontagio de parte de los animales a humanos. Pero Peiris invita a los lectores a “mantenernos con la mente abierta” ante futuras sorpresas.

Para esta investigación sobre el coronavirus en animales, el grupo de científicos australianos y chinos estudió a 15 perros. Uno de los casos, un perro pastor alemán que dio positivo al SARS-CoV-2 el pasado 18 de marzo fue contagiado por su dueño que un día antes había dado positivo al COVID-19.Pero sorpresivamente, este can no había contagiado al otro perro que vivía con ellos en la misma casa.

¿Qué es el coronavirus canino?

Esta enfermedad suena igual que la protagonista de la pandemia que hoy sufrimos en el mundo, pero no es la misma. En este caso, se trata de una infección que se da en el área intestinal del perro, es altamente contagiosa y muy usual entre los cachorros. Es causada por el coronavirus Alphacoronavirus, el cual invade y se replica en las vellosidades del intestino delgado.

El periodo de incubación de esta enfermedad es de 24 a 36 horas, aproximadamente. Los síntomas que puede presentar el perro son: deshidratación, anorexia, fiebre de 40°C, diarrea, dolor abdominal y vómitos. En algunos casos puede presentarse deposiciones sanguinolentas.

Se trata de síntomas muy parecidos a los de la parvovirosis, por lo que en caso se detecte es recomendable llevar a la mascota al veterinario para hacer el descarte ya que el parvovirus puede ser fulminante. Mientras que si se trata a tiempo esta enfermedad causada por un tipo coronavirus, lo usual es que el perro sobreviva sin presentar secuelas tras la recuperación.

¿Los gatos pueden también contagiarse de COVID-19?

Como citamos anteriormente, se han descubierto casos de gatos con el nuevo coronavirus. Por eso se desarrolló un estudio al respecto realizado por investigadores de Japón y Estados Unidos. En este caso, se demostró que un grupo de felinos sanos que interactuaron con gatos positivos en coronavirus contrajeron el virus.

El estudio publicado en el New England Journal of Medicine, reveló que los gatos dieron positivo entre uno y tres días después del contacto con los gatos enfermos. Los seis felinos usados para la investigación no mostraron síntomas y se recuperaron del coronavirus a menos de una semana después de que fueran infectados.

“Los gatos pueden ser un huésped intermedio silencioso del virus, porque quienes se infectaron pueden no mostrar ningún síntoma apreciable que sus dueños puedan reconocer”, señala la investigación. Sin embargo, es mucho más probable —según los científicos— que los felinos se contagien principalmente de sus propios dueños con COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

