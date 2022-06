Dos semanas nos separan de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales 2022 en Colombia. Quienes serán los protagonistas de la jornada, además de la ciudadanía, serán Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes en las últimos días han intercambiado palabras de manera indirecta y una de las más destacables provienen del segundo de estos, al afirmar que el candidato del Pacto Histórico le habría ofrecido algo. ¿De qué se trataría? Aquí los detalles.

En una entrevista para Semana, la directora del medio, Vicky Dávila, le consultó al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción si Petro le había ofrecido la vicepresidencia -a la que actualmente aspira Francia Márquez-, a lo que este contestó breve y sugerente: “Él me ofreció cielo y tierra”, explica.

Además, confesó que los acercamientos a Petro surgieron gracias a la hoy senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez Schneider. “Ella es de aquí (Santander), es amiga mía, la quiero. Fui a las reuniones con Gustavo, con gusto, no lo conocía. La primera fue como distante y fría. Las otras fueron muy cordiales. Él me pidió: ‘Rodolfo, tráigame los que le hacen la comunicación: a Hugo y Guillermo’. Los llevé, hicimos el almuerzo, fui con mi hijo Rodolfo José”, confiesa Hernández.

Además de precisar detalles sobre lo bien que la pasaron, aclaró que conversaron y que no se llevó ninguna imagen negativa de Petro. “Usted y yo somos invencibles”, decía Gustavo, en palabras de Rodolfo. Sin embargo, su desconfianza hacia él vendría por terceros que rodean al postulante de la izquierda colombiana. ¿A qué se refiere, precisamente?

“Bueno, porque allá está Benedetti, que le da casquillo. Voy a decir una cosa, que de pronto no sé si le gusta a Colombia. Creo que él es un hombre bueno, pero tiene unas joyitas que llevó, creyendo que con eso me ganaba, a desprestigiar, a levantar falsos testimonios. La gente ha rechazado eso”, agregó sobre el entorno de Petro, señalando no solo a Armando Benedetti, sino además a Roy Barreras, mas no al candidato presidencial del Pacto Histórico directamente.

Fuente: Difusión

“Creo que él está asustado y motivado por pasiones que no vale la pena que le conteste. ¿Para qué me desgasto en eso? A mí lo que me interesa es convocar a mínimo 12 o 15 millones de colombianos para que voten por mí y tener un mandato claro. Eso es lo que necesitamos. No la agresión, con eso no gana el pobre. El pobre gana con la buena administración de la chequera”, sentenció Hernández.