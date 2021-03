Es muy probable que este 2021 veamos jugar a Jefferson Farfán en Alianza Lima. Si bien todavía no ha comunicado oficialmente su fichaje, todo hace indicar que la ‘Foquita’ vestirá la camiseta blanquiazul para disputar la Liga 1 Betsson.

Juan Reynoso, uno de los entrenadores peruanos más laureados y que en estos momentos está haciendo una gran temporada con el Cruz Azul de la Primera División de México, opinó sobre muy probable regreso de Farfán a tierras nacionales.

“La verdad que es una bocanada de oxígeno que un futbolista de ese nivel (como Jefferson Farfán) vaya a la Liga 1 Betsson y colabore en Alianza Lima. Ojalá que su jerarquía ayude para que sea dé un mejor fútbol”, fue lo que dijo Juan Reynoso en rueda de prensa previa del partido entre Cruz Azul y Atlas por la Liga MX.

El ex técnico de la ‘U’ y Melgar de Arequipa está convencido de que la ‘Foquita’ no solo mejorará a Alianza Lima, que tras el fallo del TAS no jugará la Liga 2, sino también hará crecer al fútbol peruano.

“Ojalá que traslade sus ideas y vivencias para que sea un mejor Alianza Lima y fútbol peruano. Estoy seguro que las va a plasmar en el campo de juego”, añadió.

Jefferson Farfán tiene 36 años y en octubre cumplirá 37. Si bien tenía esperanzas de jugar esta temporada en el fútbol de Brasil o de Estados Unidos, parece que el jugador se quedará en tienda blanquiazul.

