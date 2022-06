Este lunes 27 de junio se llevará a cabo la primera jornada del paro de transportistas en que se reclaman mejores condiciones para el sector. Sin embargo, una de las preocupaciones pasa por los trabajadores del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y las consecuencias que tendría la medida. Entonces, ¿qué pasará si el paro dura más de cinco días? Aquí los detalles.

Ante la incertidumbre, ha sido el secretario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Mayoristas del GMML, Carlos Goycochea, quien ha dado algunos alcances de lo que podría significar la medida tomada por transportistas a partir de esta semana. En principio, “Lima se quedaría desabastecida de alimentos”, señala.

Hasta el momento, y tal como menciona Gestión, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) no ha logrado llegar a un acuerdo con los gremios en protesta, por lo que el paro aún continúa entre los planes de los mismos. Eso sí, se espera que se realice una serie de reuniones a fin de que se llegue a un consenso y se reanuden las actividades del sector.

“Estamos realmente preocupados no solamente por el problema de la crisis agraria, sino que ahora se suma al paro. Imagínese, los precios de los productos han subido en el mercado y si se realiza este paro, Lima se quedaría desabastecida de alimentos. La población no va a tener a dónde recurrir”, agregó Goycochea para Exitosa.

A su vez, el representante de la Asociación destacó que los productos que llegan al Mercado Mayorista son, en gran parte, perecibles; estos son reemplazados a los pocos días y de no hacerlos, simplemente se echarían a perder. “En el día tanto el limón, zapallo, papa, hortalizas, cebolla, entre otros productos, automáticamente se desabastece porque todo se consume automáticamente”, aclaró.

“No hay muchos productos. Ha bajado el ingreso de productos al mercado. Eso quiere decir que los agricultores no han sembrado la misma cantidad que el año pasado. El 2021 hubo más productos. Este mercado no está en condiciones de poder abastecernos si el paro toma tres, cuatro, cinco o más días […] Habrá escasez de alimentos dentro del mercado y los precios se van a elevar”, sentenció Goycochea.