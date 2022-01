La productora fundada por George Lucas, Lucasfilm, ha confirmado que para este 2022 ya hay varias series confirmadas de “Star Wars” que se estrenarán mediante la plataforma de streaming, Disney Plus.

El pasado 29 de diciembre, Disney Plus estrenó “Star Wars: The Book of Boba Fett”, pero las aventuras del cazarrecompensas más conocido de la galaxia continuarán a lo largo de estas primeras semanas del año 2022, según indicó Lucasfilm.

Además de esta gran historia, la productora espera poner pronto las fechas de estreno de los títulos que ya tienen confirmado estar en la web oficial de streaming de The Walt Disney Company, Disney Plus.

Series de “Star Wars” que se estrenarán este 2022

“Star Wars: Andor”

La precuela de “Rogue One” volverá a disfrutar de la presencia de Diego Luna, el actor que interpreta al personaje principal, Cassian Andor. La historia transcurre durante los años previos a Una Nueva Esperanza, es decir, el momento histórico en el que el emperador Palpatine está en el apogeo de su poder. El rodaje de la serie concluyó el pasado verano, pero de momento no han proporcionado una fecha de estreno, según MeriStation.

“Star Wars: Obi-Wan Kenobi”

Una década después de los acontecimientos narrados en el Episodio III, La Venganza de los Sith, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se encuentra en el planeta Tatooine. ¿Su tarea? Proteger al pequeño Luke Skywalker con la intención de mantenerlo lejos de las garras de Palpatine y de su padre, lord Darth Vader.

“Star Wars: La Remesa Mala”, temporada 2

La continuación oficial de “Clone Wars” es un spin-off capitaneado por Dave Filoni, el también creador de “Rebels”. La nueva serie de animación da comienzo justo después de lo ocurrido tras la séptima temporada de “Las Guerras Clon”, es decir, cuando el autodenominado emperador Palpatine emite la Orden 66.

“The Mandalorian”, temporada 3

La serie de Jon Favreau se ha tomado un descanso en 2021, ya que ha decido su hueco a “El Libro de Boba Fett”. El rodaje ha arrancado sin Pedro Pascal, que está trabajando en la serie de “The Last of Us”, que se estrenará en HBO Max. Aun así, está previsto que lo nuevo de Mando se deje ver en 2022.

Asimismo, Lucasfilm está preparando el terreno para “Ahsoka y The Acolyte”, la primera serie ambientada en la Alta República, iniciarán su producción en 2022.

