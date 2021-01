Durante los últimos años el veganismo se ha convertido en una las filosofías y estilos de vida que más se ha extendido a lo largo del mundo. Bajo una concepción que rechaza el uso de animales para la alimentación, o como mercancía, vestimenta, cosméticos y medicamentos, los veganos buscan que su manera de actuar trascienda hacia el resto desde un punto de vista saludable, ambiental y humanitario.

Es por eso que quizás muchos de ellos se llevaron una tremenda sorpresa cuando quisieron hacerse un tatuaje, y se enteraron que muchos de los productos y cosméticos utilizados por los tatuadores tienen en su composición materiales de origen animal.

El veganismo ha tenido un auge tan grande que, como era de esperarse, la industria del tatuaje no podía quedarse al margen en el cambio del estilo de vida que están experimentando las personas en el mundo.

Los tatuajes veganos son tendencia mundial. (Foto: Twitter)

Ahora existe la opción de utilizar productos que sustituyen la materia prima animal por otros que son sintéticos y orgánicos que tienen las mismas características y propiedades.

¿Dónde surgió la tendencia de los tatuajes veganos?

Las grandes ciudades de Nueva York, Londres y Berlín fueron las primeras en experimentar los cambios en la industria del tatuaje, y desde esos puntos se comenzaron a extender por el resto del mundo. El estudio de tatuajes, Alchemist´s Valley, con sedes en Madrid y Barcelona, fue uno de los pioneros en marcar la pauta sobre esta tendencia.

Ellos trabajan con materiales y productos que no tienen ningún vínculo ni origen animal. Asimismo, antes de ser utilizados por los seres humanos, estos no han tenido contacto con algún animal. Esos productos no son solo los que se utilizan para tatuar, sino también los que se aplican a la piel como tratamiento posterior al tatuaje.

La tinta negra, que es la que más usan los tatuadores de sus trabajos, suelen contener huesos o glicerina de origen animal. En el resto de colores se pueden hallar corazas de insectos y hasta gelatinas procedentes de la vaca. Todas estas materias primas son reemplazadas por soluciones portadoras de glicerinas de origen vegetal y otros productos orgánicos naturales.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los tatuajes veganos?

Dentro del concepto de sostenibilidad que desde ya se encuentran en estos productos, también podemos mencionar que al utilizar materiales hipoalergénicos, estos se asimilan mejor a la piel sin repercutir en la calidad del tatuaje.

La única desventaja que hay, y quizás dependerá exclusivamente de la decisión del usuario, es que los tatuajes hechos con estos materiales se decoloran más rápido si es que no se le dan los cuidados debidos durante el proceso de cicatrización.

VIDEO RECOMENDADO

Quinceañera baila confinada el vals.|Correo