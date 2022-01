En Europa, la tensión ha tomado la zona oriental del continente debido a las últimas acciones de Rusia frente a su similar de Ucrania. Con más de 100 mil soldados desplegados en su frontera por parte del primero, ¿qué está ocurriendo entre ambos países? ¿Un conflicto mayor es posible? Aquí los detalles.

En primer lugar, está el pedido desde el Kremlin -residencia de gobierno en Moscú- hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no admitir de ninguna manera a Ucrania como miembro. De no recibir una respuesta satisfactoria por parte del organismo que encabeza Estados Unidos, lo siguiente podría ser una serie de acciones militares no especificadas.

Hasta el momento, países del continente han tomado posición para evitar cualquier tipo de conflicto, enviando elementos de contingencia en pro de una solución diplomática para este conflicto. Eso sí, irremediablemente, trae a la memoria lo sucedido en 2014, cuando Rusia tomó parcialmente el entonces territorio ucraniano.

¿Puede haber un conflicto mayor entre Rusia y Ucrania?

Todo dependerá del tipo de acciones militares que pueda decidir Vladimir Putin ante la posición de la OTAN. El alto coste económico que representaría un enfrentamiento directo para las naciones involucradas, no precisamente una potencia en este aspecto, podría ser fatal.

Sumado a ello la repercusión que puede haber para los ciudadanos rusos de origen ucraniano no es algo para tomar a menos. Chechenos y ucranianos no son bien vistos por los rusos y esto solo provocaría agravar ese tipo de discriminación. Sin duda alguna, una mala idea por donde se le observe.

Estados Unidos destacó el martes que Rusia está lista para atacar a Ucrania "en cualquier momento" y advirtió que occidente "no descarta ninguna opción", previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y Moscú. (Fuente: AFP)