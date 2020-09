Para el último día del mes, Netflix tenía guardadas algunas sorpresas como la tan esperada adaptación de la obra de teatro “ The Boys in the Band ”. A continuación, cada una de las novedades del miércoles 30 de septiembre en la plataforma de streaming .

¿QUÉ VER ESTE MIÉRCOLES EN NETFLIX?

Nueva York. 1968. En una fiesta, un invitado sorpresa y un juego para embriagarse llevan a siete amigos gais a enfrentar sentimientos reprimidos y verdades escondidas.

Esta película, una adaptación de la exitosa novela, sigue la historia de una adolescente que se enamora de un espíritu errante que entra en un cuerpo distinto cada día.

Con imágenes exclusivas sin editar, este documental examina la desaparición de Shanann Watts y sus hijos y los terribles eventos que le sucedieron.

PRÓXIMOS ESTRENOS DE NETFLIX

Dioses de Egipto

Lluvia de hamburguesas 2

Scooby-Doo

Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos

Godzilla

Buenos días, Verónica

Blade Runner 2049

Pacto criminal

Ya me voy

Batman: El caballero de la noche

