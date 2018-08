¿Eres fanático de las películas? Si no puedes asistir regularmente al cine para ver tus películas favoritas, descuida, en Internet tienes la oportunidad de cultivar tu mayor afición sin pagar ni un sol, peso, centavo o euro, sin infringir derechos de autor y de forma completamente segura. Para ver películas online gratis solo necesitas algo de ingenio para encontrar las páginas gratuitas adecuadas, mas si no tienes tiempo para realizar este trabajo de identificación, te facilitaremos la vida con la siguiente lista. ¿No tienes cuenta en Netflix o HBO Go? Eso ya no será un problema para dejar de ver el mejor cine o las mejores series online gratis desde la comodidad de tu casa. De hecho, también puedes aprovechar estas plataformas de streaming para ver películas en español sin necesidad de pagar una mensualidad. Tienes a tu disposición formas aprovechar su catálogo libremente.



La siguiente lista incluye las mejores páginas web para ver películas online gratis sin necesidad de registrarte, sin publicidad y de manera gratuita.

Por otro lado, si tienes una cuenta en Netflix, pero no encuentras nuevos títulos, revisa nuestra lista con los mejores animes, películas de acción y de terror que puedes encontrar en la popular plataforma streaming.

1. NETFLIX

Netflix es gratis... cuando eres un nuevo usuario (Foto: Netflix)

Netflix es la plataforma de streaming por excelencia y para muchos es la mejor opción para ver películas gratis en español. ¿Cómo? Solo aprovechando el mes gratuito que ofrece a sus nuevos suscriptores. ¿Buscas otro tipo de contenido? Netflix no es solo una de las páginas para ver pelis online gratis en español, sino también tiene un catálogo repleto de series.

2.CLASSIC CINEMA ONLINE

La web tiene una lista de las mejores películas clásicas, vintage y cine mudo. Perfecto para los amantes del séptimo arte. (Foto:Classic Cinema Online)

Classis Cine Online es una web que ofrece películas clásicas, vintage y de cine mudo totalmente gratis. Además, puedes encontrar noticias y algunos detalle nunca contados de las películas. No es necesario que crear una cuenta para disfrutar del buen cine.

3. CINE LIBRE ONLINE

El autor del blog se ha encargado de hacer una lista de las mejores películas para ver gratis online. (Foto: Cine Libre Online)

Cine Libre Online es un blog perfecto para los amantes del séptimo arte. Su autor se ha encargado de hacer una lista completa de películas de dominio publico para ver online. No necesitas cuenta.

4. MOVIES FOUND ONLINE

La web se encarga de recopilar las películas gratuitas y que puedes ver legalmente online. (Foto:Movies Found Online)

Movies Found Online se encarga de recopilar todos los contenidos audiovisuales gratuitos y legales que se encuentran en Internet.Todo está en inglés, pero puedes activar los subtítulos.

5. VIEWSTER



Viewster es tu mejor opción si además de películas buscas webseries, doramas o animes (Foto: Viewster)

Viewster es un sitio web que ofrece gratis películas y series. No es necesario crear una cuenta para disfrutar de su contenido que también incluye animes y webseries. Dependiendo de tu ubicación geográfica la página puede restringirte ciertos contenidos.



6. FILMON



Filmon también te permite ver televisión en vivo (Foto: Filmon)

Filmon es un servicio de televisión por Internet, aunque es por suscripción existe una opción gratis que te permite la visualización de algunos canales de televisión local en todo el mundo, y de igual manera varias películas. Admite más de 600 canales adicionales y su biblioteca incluye las bibliotecas CineBx y Allied Film.



7. LEGALMENTE GRATIS



Legalmente Gratis es otra plataforma que recoge películas de dominio público en la red (Foto: Legalmente Gratis)

Legalmente Gratis es otra página que reúne películas y documentales abiertos al público, sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.



8. POPCORNFLIX



Popcornflix tiene restricción geográfica, pero puedes eludirla con un acceso VPN (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Está página es una de las más populares en Estados Unidos, aunque dependiendo de su ubicación geográfica restringe algunos de sus títulos. Si bien antes de cada video hay un anuncio, su acceso es rápido y no necesitas registrarte.



9. VIMEO



Vimeo también te permite comprar películas (Foto: Vimeo)

Vimeo tiene un diseño sin publicidad y además puedes ser parte de una comunidad de usuarios activa de la cual emerge una gran cantidad de cortos originales y largometrajes. Esta web tiene una sección en la que los usuarios pueden comprar películas completas y programas de televisión. Aunque la mayoría son independientes algunas ofertas también son producidas por los principales estudios cinematográficos.



10. SNAGFILMS



Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films)



6. Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films)





SnagFilms es un sitio gratuito, con una biblioteca de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix. No necesitas registrarte para acceder a su catálogo, aunque incluye avisos ante de la reproducción de cada video.



11. OPEN CULTURE



Open Culture es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture)



7. Open Culture es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture)





Open Culture te permite acceder a uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red, además, funciona como una página de difusión cultural. A través de esta página también puedes descargar películas, libros, audiolibros y material educativo.



12. TUBI TV



Para acceder a Tubi TV no necesitas crear una cuenta (Foto: Tubi TV)

Tubi TV es una plataforma streaming donde puedes ver películas comerciales de manera gratuita y legal. Su catálogo incluye películas de productoras como MGM, Lionsgate, Paramount, entre muchas otras. Para acceder a esta web no es necesario crear una cuenta y puede filtrar los contenidos por su calificación en Rotten Tomatoes.



13. CRACKLE



Para contenido exclusivo en Crackle puedes acceder con tu operador de cable (Foto: Crackle)

Crackle es un servicio de streaming de video multiplataforma de Sony Networks con un catálogo rotativo de películas y series. Para acceder a ellas gratis solo necesitas crear una cuenta, sin embargo, los anuncios pueden llegar a cansar.



14. RETROVISION



Retrovisión ofrece un amplio de catalogo de películas clásicas (Foto: Retrovision)

​

Retrovision es una página de dominio público con un amplio catálogo de películas clásicas, en la cual el usuario puede filtrar los filmes por el género, es decir, comedia, drama, horror, aventura, entre otros. Aunque no todas las películas son de alta calidad, incluye una sólida colección de programas de televisión clásicos.



15. HOOPLA

14. Hoopla funciona como una biblioteca virtual, pero además de libros, puede prestarte películas online gratis (Foto: Hoopla) (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis pero a través del formato del préstamo. Es decir, solo tendrás a tu disposición ciertos títulos por un tiempo limitado.

16. THE FILM DETECTIVE

15. The Film Detective es otro archivo de clásicos, pero es uno de aspecto mucho más moderno (Foto: The Film Detective) (Foto: The Film Detective)

The Film Detective es un archivo de películas y shows de televisión clásicos, restaurados por la misma compañía detrás de la página. The Film Detective es gratis y solo comparte producciones de dominio público.

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS?

¿Netflix puede ser gratis? (Foto: Netflix)

Si bien Netflix no es un servicio netamente gratuito, sí contempla algunas opciones para ver y descargar películas sin gastar absolutamente nada. A continuación te las explicamos para que puedas ver pelis en castellano, con audio latino o subtituladas en tu idioma.



1. EL MES GRATIS

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

​

El método más popular para ver Netflix gratis es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.

3. LOS CONTENIDOS EN TV

​

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo.