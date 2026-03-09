Por Redacción EC

La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchas personas en el mundo se preparan para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Por lo general, en diversos países se celebra esta importante festividad con procesiones de imágenes religiosas, representaciones del Vía Crucis, actos litúrgicos, ayuno, entre otras tradiciones propias de estas recordadas fechas. De esta manera, con el inicio de la celebración religiosa el 29 de marzo (Domingo de Ramos), las personas recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén, mientras que el domingo 5 de abril, día de la Pascua de Resurrección, se celebra la victoria sobre la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Por consiguiente, con el objetivo de fortalecer la fe e inspirar a otros, muchas personas recurren a internet o a las redes sociales para compartir con sus familiares y amigos frases, mensajes y oraciones en el marco de esta conmemoración cristiana anual. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.