Del latin veheri, la palabra “veterinario” se remonta a la antigua Roma y se aplicaba a todo aquel que cuidase del animal que trabaje con un yugo (caballos y ganados), sin embargo no hay una fecha exacta que nos pueda revelar cuando comenzó a aplicarse este tipo de medicina. El caso es que más de mil años después, esta profesión, como tal, es practicada en todo el mundo y es celebrada cada 29 de abril como el Día Mundial del Veterinario.

A propósito de esta celebración, conversamos con el médico veterinario Rodrigo Rondón Herz, para que nos acerque un poco más a esta profesión “muy deseada”, sobre todo por aquellos niños amantes de los perros y gatos que sueñan con cuidar de ellos cuando sean grandes.

“Una carrera aspiracional”

Conversando sobre la carrera de medicina veterinaria, Rondón nos dice que esta es una carrera aspiracional. “Normalmente los niños piensan ser policías, bomberos y médicos veterinarios. Entonces no está lejos decir que los médicos veterinarios estamos viviendo ese sueño. Esta es una carrera tan linda pero a la vez requiere de mucho sacrificio y sobre todo mucho estudio”, señala.

¿Qué cualidades hay que tener para ser veterinario?

“Amar a los animales, querer buscar lo mejor para ellos y para la humanidad y tener muchas ganas de estudiar”, resume Rondón. Sin embargo, aclara que es importante también desarrollarse en el campo de la investigación científica y tener interés por resolver problemas relacionados con la salud y la producción animal.

Importancia de la medicina veterinaria

“La medicina veterinaria es clave para el desarrollo de la humanidad y sobre todo para los animales de nuestro planeta”, afirma Rondón. “Nosotros los veterinarios identificamos y podemos desarrollar diferentes tipos de planes de trabajo para que todas las especies sigan existiendo y sobre todo tengan un equilibrio natural con la naturaleza y el ser humano”, agrega.

Mitos y verdades sobre la medicina veterinaria

“Hay muchos mitos”, revela Rondón. “Por ejemplo, el pensar que el médico veterinario solo atiende perritos o que solo vive en la sabana africana viendo animales exóticos o animales salvajes. Eso no es cierto, por lo menos no al cien por ciento. Hay médicos que se dedican a eso, por supuesto, yo soy uno de ellos. Yo me dedico al cuidado de los perros pero eso no quita que durante la carrera veterinaria haya tenido que estudiar otras especies como el ganado ovino, cerdos, pollos, animales exóticos, entre otros”.

¿Quiénes no deberían optar por esta carrera?

“No creo que haya ningún tipo de problema para que alguien opte por ella. Lo que pasa es que esta carrera te va cambiando en el tiempo, si eres una persona a la que quizás no le gustan los animales, sería raro que estudies medicina veterinaria pero puede ser también que con el tiempo, muy probablemente desarrolles el amor por los animales y quieras dedicarte finalmente a esta carrera”.

Sobre el factor emocional

Este es un punto de vital importancia en la medicina veterinaria. “Tú no puedes retirar el factor emocional nunca del cuidado de los animales, sean los que sean, sino nos volveríamos robots. El hecho de tener emociones nos vuelve más humanos y nos acerca a nuestros pacientes. Yo creo que eso es algo que no debemos perder nunca, por supuesto con ciertos límites porque hay cosas que no debemos traspasar, pero dentro de todo me parece que el factor emocional es clave”.

Dificultades de la carrera veterinaria

“Lo más difícil es cuando tienes que dar malas noticias a los dueños, explicarles que hay alguna enfermedad que probablemente su mascota no vaya a superar”, revela Rondón. “Eso es sumamente complejo, no te acostumbras nunca. Yo tengo más de 20 años de médico veterinario y todavía no me acostumbro y espero nunca hacerlo porque creo que me quitaría la humanidad que tengo. Sin embargo, esta sensación nos hace sentirnos, al mismo tiempo, más humanos, porque en realidad la vida y la muerte son parte de nuestra existencia”.

Sobre ser médico veterinario en el Perú

“No es que sea complicado pero requiere mucho tiempo. Estudiar medicina veterinaria es sacrificado, necesitas muchas horas de estudio, muchas horas de estar al lado de los animales. Es una carrera compleja pero lo que vas a ganar en el tiempo es muchísimo ya que se supone que es la carrera que amas”.

Sobre el servicio de medicina veterinaria en el Perú

“En el Perú la medicina veterinaria ha avanzado muchísimo en los últimos años. Tenemos referentes de la carrera en todos los ámbitos del cuidado de los animales. El problema es que aún estamos un poco retrasados con respecto a otros países de nuestro continente. Por ejemplo, Estados Unidos nos lleva una buena ventaja respecto a tecnología y manejo de animales, pero eso no quiere decir que estemos en la Edad Media. El Perú ha avanzado mucho en los últimos años y creo que tenemos un futuro promisorio adelante, simplemente hay que seguir empujando y mejorando para traer nuevas tecnologías”.

Beneficios de la carrera de medicina veterinaria

“La carrera me ha vuelto una mejor persona, creo yo, al acercarme a los animales que no tienen voz para poder ayudarlos a manejar su dolor y sobre todo poder ayudar a las familias que los acompañan. Eso es en los animales domésticos. En cuanto a los animales salvajes, para poderlos ayudarlos a tener una vida más sana, más completa y también poder investigarlos y de esta manera conocer más sobre nosotros como humanos”.

