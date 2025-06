El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició operaciones oficialmente este 1 de junio y se perfila como uno de los más transitados y modernos en Sudamérica. Con una inversión superior a los US$2.000 millones, el nuevo aeródromo abarca 270 mil metros cuadrados, cuenta con 46 puertas de embarque y, lo más importante, tiene capacidad para recibir hasta 40 millones de pasajeros al año en nuestro país, lo cual representa un hito para la industria del transporte peruano. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) advirtió a todos los pasajeros que arriban por vuelos internacionales al nuevo terminal aéreo que están en la obligación de declarar sus bienes, siempre que excedan los impuestos por el régimen aduanero, caso contrario, pueden recibir una fuerte sanción. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BIENES ESTÁN EXONERADOS DEL PAGO DE IMPUESTOS EN EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, SEGÚN SUNAT?

Como se sabe, miles de personas arriban cada día al país a través del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con diversos fines. Sin embargo, ellos no son ajenos a declarar sus bienes, siempre y cuando hayan sobrepasado los límites establecidos por el régimen aduanero. Ante esta situación, Julia Casana López, vocera de la Aduana aérea, brindó una entrevista a Canal N para explicar que hay ciertos artículos electrónicos que no están obligados a tributar, como, por ejemplo, una laptop, dos cámaras fotográficas, dos celulares, una tableta, una calculadora eléctrica, un reproductor de discos digitales de video, entre otros.

Eso no es todo, pues, entre otras pertenencias que están libres de impuestos al ingresar al Perú se incluyen un máximo de tres litros de licor, 20 cajetillas de cigarrillos, 20 discos compactos, cuatro memorias USB y, en cuanto a dinero en efectivo, hasta US$10.000 o su equivalente en otra moneda. De esta manera, en caso de superar estas cantidades, el usuario tendrá que acercarse a la ventanilla de aduanas en el nuevo aeropuerto y proceder a declarar a través de la presentación de la Declaración Jurada de Equipaje. Y es que, de no hacerlo, según la Ley General de Aduanas, estaría cometiendo una infracción que terminaría en la incautación del bien, el abono de una sanción económica y el pago de los impuestos que no fueron declarados.

Ante esta situación, la representante de la Sunat indicó que el viajero puede realizar el proceso presencialmente con solo llenar el formulario y proceder a pagar los tributos en caso aplica, como, por ejemplo, en el caso de laptops la carga impositiva oscila entre el 12 % y el 18 % del valor declarado en aduana. Mientras que la otra modalidad es virtual mediante la plataforma denominada “Bienvenido al Perú” (LINK), donde los usuarios pueden registrar su declaración dentro de los dos días previos a su viaje internacional. Cabe recordar que esta medida funciona bajo el principio de buena fe, por lo que omitir sus bienes conlleva una sanción. Para ello, el pasajero tiene la posibilidad de iniciar el trámite para recuperar el bien retenido mediante la Mesa de Partes Virtual.