La Navidad 2025 está a punto de llegar, por lo que muchas familias ultiman detalles para la esperada y nostálgica Nochebuena. Y es que, durante estas fechas, llenas de emociones, momentos agradables y reencuentros, las personas aprovechan la ocasión para expresar sus sentimientos y gratitud por los meses vividos y aún por vivir. De esta manera, una de las formas de conectar con los demás es a través de frases o mensajes conmemorativos alusivas a estas fechas, lo que representa una gran oportunidad para dedicar en la cena navideña, en los regalos o simplemente mediante un abrazo a la persona especial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

FRASES Y MENSAJES PARA DEDICAR A LA FAMILIA Y AMIGOS EN ESTA NAVIDAD 2025

A continuación, te presentamos una variedad de frases y mensajes que compartió el diario Gestión para que le dediques a tus padres, hermanos o seres queridos durante las celebraciones de Navidad:

La magia navideña te inspira a avanzar con esperanza.

La Navidad ilumina caminos que antes parecían oscuros.

El espíritu de la Navidad te impulsa a seguir tus sueños.

La magia de la Navidad te recuerda que cada sueño merece un nuevo intento.

La energía navideña te recuerda que puedes lograrlo.

En Navidad, hasta los pequeños pasos cuentan.

Las luces navideñas inspiran a encender tu propio brillo interior.

La Navidad es el mejor momento para renovar tu motivación.

La esperanza navideña siempre abre nuevas puertas.

El ambiente navideño invita a creer con más fuerza.

Deja que la Navidad te motive a ser la mejor versión de ti.

En Navidad, cada intento suma y cada esfuerzo vale.

Los sueños navideños son el primer paso hacia nuevos logros.

El mensaje navideño más poderoso es creer en ti mismo.

La Navidad nos enseña que siempre hay una luz al final.

La magia navideña se parece a tu valentía: aparece cuando la necesitas.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.